Axular Lizeoa: itxaropena elikatu, bizitza eraldatu
Ikasleek elkartasuna bihurtu dute ekintza: Axular Lizeoak janari bilketa solidarioa egin du Zaporeak elkartearen alde
Axular Lizeoa
Ostirala, 14 azaroa 2025, 06:50
Gure ikastolan badakigu elkartasunak ez duela mugarik. Batzuetan albisteetan entzuten ditugun dramak urrun daudela iruditzen zaigu, baina gosea ez da pantailaren beste aldean geratzen den kontzeptu abstraktu bat. Izan ere, pertsonak dira; izen-abizenak, begiak eta bizi istorioak dituzte. Eta horietariko asko dira beren seme-alabei gaur jaten zer emango dieten pentsatzen esnatzen direnak. Guk, Axularren, badakigu horrelako egoeretan hitzak ez direla nahikoa eta ondorioz, hitzak ekintza bihurtu behar direla. Horregatik sortu dugu kanpaina hau. Gure ahotsa ez dadin isildu, eta gure ekintzak benetako laguntza izan daitezen.
Zaporeak Axularren, janaria baino gehiago
Gure inguruan badaude ikusten ditugun eta ikusten ez ditugun errealitateak. Eta guk, zentzua ematen diogu gure egunerokotasunari, gure hezkuntzari, besteengana begira jartzen garenean. Zaporeak erakundearen lana horren adibide da: Grezian ari dira batez ere lanean, baina Donostian ere hainbat ekimen egiten dituzte. Gaur egun munduan existitzen den gosea ez da datu hotz bat, eguneroko borroka da, eta sarritan ez da behar bezalako laguntzarik ematen.
Mundu mailan 733 milioi pertsonek pasatzen dute gosea, Espainia mailan 4-6 milioi personek, Euskadin 100 mila personek, Gipuzkoan 14.442 eta Donostian 500 pertsona baino gehiagok. Janaririk ez duten persona horiei laguntzeko Zaporeak erakundeak janaria ematen die.
Datu/zenbaki hauek ere pertsonek osatzen dituzte:
-
Euskadin 100.000.
-
Gipuzkoan 14.442.
-
Eta Donostian 500 pertsona baino gehiago.
Zenbakiek badute aurpegia: bizitza dagoen lekuetan gosea dago. Horregatik Zaporeak bezalako erakundeek janaria banatzen diete egoera larrian dauden pertsonei.
Hausnarketa
Grafikoak erakusten digu gure inguruan ere badaudela premiazko egoerak. Batzuetan pentsatzen dugu gosea urruneko herrialdeen arazoa dela, eta gure errealitatetik kanpo dagoela, baina datuek kontrakoa erakutsi digute: gure auzoetan, gure kaleetan, gure hirian ere badaude laguntza behar duten pertsonak.
Horregatik gure kanpainak ez du ikasgelako jarduera arrunt bat izan nahi, baizik eta eragin erreala duen ekintza. Ez da ariketa teorikoa, ez da gelako ohiko jardun bat: gure eskuetatik benetako laguntza sortzen ari da.
Kontziente izan gara:
-
Gure ekintzek norbaiten egunerokoa argi dezaketela.
-
Gure ahotsak beste bat hunkitu dezakeela.
-
Eta gure ekarpen txikiak ere duintasuna eman dezakeela.
1 /
Gure proiektua; ekintzan bihurtutako balioak
Axular Lizeoko ikasleok, hainbat erakunderen lana aztertu dugu, bakoitzaren izaera, helburua eta eragin eremua hobeto ezagutzeko. Ez genuen estatistika hutsak ikusi nahi: ulertu nahi genuen nor ari den lanean, nola laguntzen duten pertsonak eta zein balorek gidatzen dituzten.
Prozesu horretan ikusi dugu elkartasuna ez dela kontzeptu teoriko bat, baizik eta eguneroko jardunean gauzatzen den errealitate bat.
Horregatik, proiektuari amaiera emateko, Zaporeak erakundearekin elkarlanean aritzea erabaki dugu. Ez dugu soilik informazioa bildu: ekintzan bihurtu nahi izan dugu ikasitakoa. Gure helburua kanpaina bat diseinatzea eta gauzatzea da, eta kanpaina horrek benetako eragin soziala izatea — laguntza jasoko duten pertsonentzat, eta guretzat ere, ikas-prozesu gisa.
QR kodea:
Proiektu hau ez da lan akademiko bat bakarrik izan; aukera izan da gure baloreak praktikara eramateko eta hezkuntzari esanahi sakonagoa emateko: besteei lagunduz ere ikasten da.
Axularren nortasuna biziberrituz
Axular Lizeoan egunerokoan eraikitzen dugu gure pertsona eredua. Proiektu honek gure balio kooperatiboak eta gure konpromiso soziala praktikara ekarri ditu: elkartasuna, erantzukizuna, empatia, autonomia, talde-lana, eta pentsamendu kritikoa.
Lan hau egiteko, talde txikitan antolatu gara, rol desberdinak banatuz. Talde bakoitzean ikertzaileak, idazleak, diseinatzaileak eta ahozko komunikazioa gidatzen duten arduradunak egon dira, eta horrek aukera eman digu ardurak partekatzeko eta bakoitzak bere ekarpen pertsonala egiteko. Lehenengo fasean informazioa bildu eta aztertu genuen; ondoren, datuak antolatu, ideia nagusiak adostu eta kanpainaren mezua nola komunikatu erabaki genuen. Prozesu osoan zehar, talde barruan elkarrizketa eta adostasunak zaindu ditugu, desadostasunak ere errespetuz eta modu eraikitzailean kudeatuz. Azken emaitza ez da izan lan pertsonalen batura soil bat: taldeko lanak dimentsio berri bat eman dio proiektuari, eta ikusi dugu elkarlanean gure gaitasunak indartu eta aberastu egiten direla. Guk ere ikasi dugu taldean lan egitea ez dela lanak banatzea bakarrik, elkarrekin eraikitzea baizik.
Amaiera bat baino gehiago: ekimenaren fruituak
Proiektua ilusioz hasi genuen, baina amaieran ilusio hori sakondu egin da. Eta amaieran, denok ados gaude: hau sekulako bizipena izan da.
Ekimen solidario honen helburua argia izan da: janari bilketa antolatzea, beharra dutenei laguntza helarazteko. Horretarako, gurasoen parte-hartzea ezinbestekotzat jo dugu eta gonbidapena luzatu diegu. Era berean, Aiete Ikastetxeko 5. eta 6. mailako ikasleek ere parte hartzeko aukera izan dute. Haurrek ilusioz ekin diote proiektuari, elikagaiak bilduz eta elkartasuna sustatuz. Ekintza hau balioetan oinarritutako hezkuntzaren adibide bikaina izan da. Gurasoen eta ikasleen arteko lankidetza eredugarria izan da. Astebetez, janari bilketa antolatu da ikastolaren sarreran. Ekarpenak askotarikoak izan dira: arroza, pasta, lekaleak, kontserbak...
Guztira, dozenaka kutxa bete ditugu ekarpen solidario honekin. Bilketa bukatzean, ikasleek furgonetara eraman dute janaria. Esku artean pisua baino gehiago zegoen: elkartasunaren indarra. Furgoneta bete arte, ez ginen gelditu, ilusioz eta ahaleginarekin. Azken emaitza ikusgarria izan da: furgoneta oso bat janariz beteta. Zaporeak elkarteak eskerrak eman dizkie parte-hartzaile guztiei. Ekimen honek hausnarketarako aukera eman die ikasleei. Ez dira soilik elikagaiak bildu: balioak ere landu dira. Lankidetza, enpatia eta arduraren garrantzia barneratu dute. Ekintza honek argi utzi du denon artean asko lor daitekeela. Eta batez ere, elkartasuna ez dela ideia bat soilik, baizik eta ekintza.