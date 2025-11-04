Arranca el nuevo curso de Gure Eskola Jesuitak será el primer colegio en participar en la quinta edición del proyecto educativo que comienza el próximo 7 de noviembre

l 7 de noviembre arranca el nuevo curso de Gure Eskola y lo hace de la mano del colegio Jesuitak de San Sebastián. La quinta edición de este proyecto educativo de El Diario Vasco comienza esta semana a publicar los trabajos de los centros escolares participantes, pero continúa con sus puertas abiertas de par en par para todos los centros escolares de Gipuzkoa que quieran participar.

La iniciativa, dirigida a jóvenes estudiantes del territorio, desde alumnos de sexto de Primaria hasta los de cuarto de la ESO, tiene como objetivo dar voz y visibilidad a las actividades y propuestas que se realizan en los colegios, pero de una manera periodística.

La característica principal es que estos trabajos los realizan los propios estudiantes, tutelados por sus profesores y por un periodista de la casa. Ellos, los alumnos, cuentan en distintos formatos, -escrito, audiovisual, fotos- una iniciativa que se está realizando en el colegio: un proyecto solidario, un nuevo método de enseñanza, concienciación sobre el acoso escolar, etc.

Gure Eskola Qué es: Un programa destinado a que los estudiantes de primaria y secundaria conozcan la profesión periodística y publiquen sus proyectos en DV.

Objetivo: Visibilizar las actividades que se hacen en los distintos centros a través de piezas periodísticas, tanto escritas como audiovisuales.

Próxima edición: Contactar con el 943 41 08 93 o escribir a gureeskola@diariovasco.com.

Visitas: En esta nueva edición, los colegios que participen en Gure Eskola también podrán visitar las instalaciones de DV y conocer de primera mano su funcionamiento

El objetivo de este proyecto de El Diario Vasco, que cuenta con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, es dar la oportunidad a los escolares de hacer sus primeros pinitos como periodistas y, a su vez, acercarles a que tengan su primer contacto con la prensa escrita y, en general, los medios de comunicación.

Los interesados en tomar parte en Gure Eskola pueden realizar la inscripción mediante llamada telefónica, 943 410 893, o por correo electrónico: gureeskola@diariovasco.com. La publicación de trabajos del quinto curso arrancará el 7 de noviembre y concluirá en primavera.

La cuarta edición, que acabó a finales de abril con una fiesta en Ordizia, ha contado con la participación de más de una veintena de colegios de Gipuzkoa. Cada viernes, excepto en los periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, y días festivos, se han publicado en la portada de la web de El Diario Vasco y en su propia web los proyectos periodísticos de cientos de alumnos que se han convertido por unas semanas en jóvenes promesas del periodismo.

Los participantes de Gure Eskola trabajan diferentes formatos periodísticos en sus trabajos. Todos ellos deben presentar un reportaje escrito, al que acompañan con fotografías, además de por un vídeo. También, de manera opcional, pueden ampliar sus trabajos con un trabajo audiovisual en tono lúdico de alguna actividad que realicen en el centro escolar, así como con fotografías de las diferentes clases.

Además, esta propuesta educativa va unida a la posibilidad de visitar las instalaciones de DV y poder ver de primera mano cómo se trabaja en una redacción, además de todo el recorrido de una noticia en los diferentes soportes y la importancia de reconocer y combatir las noticias falsas, 'fake news'.

Al igual que en años pasados, también en esta quinta edición de Gure Eskola, habrá una fiesta final de curso, donde se pondrá en valor el trabajo y el esfuerzo de los alumnos y docentes que se implican en este proyecto educativo que quiere potenciar el valor del periodismo y la educación.

