El triunfo de la moda consciente Moda. La pasarela 'GK Green Fashion' celebra su décimo aniversario en Naturklima con una puesta en escena inédita y la presentación de un centenar de propuestas ante 300 asistentes

Yasmina Hernández Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Colores que reaparecen, tejidos que renacen y diseños que cuentan historias. Es lo que volvió a evidenciar ayer la pasarela 'GK Green Fashion': que la moda sostenible puede ser tan fascinante como necesaria. La X edición del evento, impulsada por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa en colaboración con Gipuzkoa de Moda, se convirtió en un escaparate de talento local, reuniendo a creadores que apuestan por materiales reciclados, confección consciente y creatividad responsable. El desfile ofreció un recorrido por un centenar de espectaculares propuestas que combinan innovación, artesanía y estética. El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, recordó que «circularidad e industria pueden y deben caminar de la mano y que la conciencia ambiental también puede ser un motor de cultura y creatividad».

El desfile presentado por Laura Chamorro arrancó con Maider Alzaga, cuya colección reflejó la dedicación artesanal y el cuidado en cada detalle. Ocho propuestas versátiles, elegantes y cómodas, confeccionadas pieza a pieza con tejidos que equilibran funcionalidad y expresión personal. Después llegó Royo, cuya propuesta reveló que la moda sostenible también puede ser atrevida y urbana. Sus zapatillas y prendas combinan materiales responsables con diseños contemporáneos y llenos de personalidad, transmitiendo que el cuidado del planeta no está reñido con la creatividad ni con la innovación.

Eli Two continuó en pasarela con una propuesta inspirada en el legado familiar y la tradición artesanal, reutilizando tejidos heredados o de 'stock', ofreciendo piezas pensadas para mujeres contemporáneas que buscan trascender tendencias pasajeras. Nada menos que dos colecciones presentó la directora creativa, Giovanna Bittante. 'Oriental', inspirada en Oriente, con líneas geométricas y delicados detalles de papel japonés; e 'Intrecci', que destaca por su originalidad al transformar acetato reciclado y plata en joyas únicas y versátiles, haciendo que materiales desechados puedan cobrar una nueva vida.

Artesanía creativa

La colección infantil 'Rompiendo Patrones' de Akukuna se basó en patrones con cero residuo, transformando materiales recuperados en prendas innovadoras y con personalidad. Por su parte, Emaus Gizarte Fundazioa presentó ocho conjuntos que fusionaron tendencia, reutilización y creatividad, evidenciando cómo la moda sostenible puede convertirse en una herramienta para transformar la sociedad y generar un impacto positivo en la comunidad.

La marca donostiarra Limones y Flores se estrenó en pasarela y celebró el color, la artesanía y la alegría en cada zapato. Producidos en talleres españoles con respeto por el entorno, sus pares combinaron tradición, diseño y sostenibilidad, convirtiendo cada paso en una experiencia llena de alma. Arana Studios, por su parte, aportó elegancia atemporal con bolsos confeccionados uno a uno en talleres alicantinos con cuero sostenible certificado, mostrando cómo sofisticación y sostenibilidad pueden ir de la mano.

Elegancia responsable

La original iniciativa del alumnado de la Escuela de Innovación Profesional AEG, con la colección 'Kahtarsi' inspirada en la célebre Frida Kahlo, supuso un punto de inflexión reutilizando prendas donadas y transformando residuos textiles en piezas creativas en homenaje al legado iconográfico y colorista de la artista mexicana. Luzuriaga y su colección 'Northern Soul' basada en la sastrería británica reveló que la moda no solo es necesaria, sino que también logra emocionar, inspirar y transformar a través de la circularidad.

La diseñadora de moda nupcial e invitada, Inge Zubeldia, fue la encargada de poner el punto final a la pasarela con una espléndida retrospectiva que dejó claro que un futuro consciente es más posible y, además, elegante.

