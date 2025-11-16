Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ejemplo de minimalismo y funcionalidad. VERB TO DO
Gipuzkoa de Moda

'Puffer scarfs' o cómo lucir el estilo nórdico

Entre el edredón y la bufanda: así es el accesorio invernal que demuestra que el «ir calentito» también puede ser un 'statement' de estilo

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 08:43

Comenta

Hay una sensación que todos perseguimos en invierno: la de estar en casa, envueltos en la manta, con café o chocolate caliente y la promesa de no tener que salir. Pero la realidad (y el frío) siempre llaman a la puerta. La buena noticia es que esta temporada podemos llevarnos un poco de ese confort a la calle sin renunciar al estilo.

El truco está en apostar por la tendencia 'puffer', que este año sale del abrigo para conquistar los accesorios. En formato bufanda XXL, el acolchado se vuelve protagonista de los looks más urbanos y se cuela en el radar de las 'insiders' como el nuevo imprescindible del invierno. Es cálida, exagerada y, sobre todo, divertida. Es la manera más 'fashion' de llevar el nórdico — literalmente — a otro nivel.

Este tipo de piezas exteriores se combinan con prendas al cuerpo para equilibrar proporciones, como pantalones sastre, 'jeans slim', incluso calzas térmicas. En la parte superior, 'sweaters' de cuello alto y camisas 'oversized' completan el estilismo. El calzado ideal para acompañar esta silueta incluye botas largas y mocasines 'chunky', según el estilo buscado.

Desde opciones minimalistas hasta modelos con cinturón o solapas marcadas, el tapado demuestra ser una pieza versátil que trasciende modas pasajeras.

Esa es precisamente la propuesta de VERB TO DO, la firma 'made in Spain' emergente que ha hecho del color y del diseño consciente su sello de identidad. Fiel a su espíritu 'streetwear', la marca presenta su versión más 'soft' y «calentita» de la tendencia acolchada: bufandas envolventes, ligeras y llenas de volumen, que transforman cualquier 'outfit' con un solo gesto.

Este invierno, abrigarse no va solo de sobrevivir al frío, sino de hacerlo unido a las últimas corrientes. Así, las bufandas acolchadas llegan para confirmarnos que lo más cómodo puede llegar a ser lo más 'trendy' de nuestro armario.

VERB TO DO

Es una firma gallega que reinterpreta los básicos de temporada desde una mirada fresca, colorista y urbana. Sus colecciones combinan referencias nostálgicas de los 2000 con códigos actuales, dando lugar a piezas que funcionan como esenciales de armario.

La firma apuesta por accesorios y prendas que conectan con una generación que busca autenticidad en su día a día. Una identidad que refleja estilo, espontaneidad y cultura urbana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  2. 2 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  5. 5 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  6. 6

    Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  10. 10

    Cuatro agentes de paisano con bolsas en un operativo discreto en Igara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Puffer scarfs' o cómo lucir el estilo nórdico

&#039;Puffer scarfs&#039; o cómo lucir el estilo nórdico