Las 3 prendas clave para estas fiestas

Cómo combinarlas para brillar en cada comida, cena o reunión familiar, ¡te ayudamos!

Yasmina Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:45

Comenta

El mes de diciembre trae consigo una agenda llena de planes, desde la típica comida con amigos, la cena de empresa, hasta las celebraciones con la familia. Para ayudarte a resolver la frecuente pregunta: “¿Qué me puedo poner?”, aquí van tres prendas clave que funcionan para cualquier evento, y te salvarán para cualquier imprevisto.

1. Vestido satinado

Es uno de los vestidos más recurridos para estas fiestas puesto que estiliza, es cómodo y se adapta tanto a un ambiente formal como a uno más relajado. ¿Cómo combinarlo? Agrégale un abrigo largo para aportarle estilo y sofisticación a tu look; Añade muchos complementos: collares, pendientes llamativos y pulseras; Por último, remátalo con unos botines de tacón fino. Te aseguramos que arrasarás estas navidades con este 'outfit'.

Vestido cómodo e ideal para celebraciones
Vestido cómodo e ideal para celebraciones Pinterest

2. 'Mini-short' de lentejuelas

No fallan en diciembre, pues se trata del toque festivo por excelencia. Son versátiles y perfectos para cualquier celebración. Combínalos con una camisa blanca para obtener un contraste elegante, aunque un 'body' negro lencero también es ideal, aportando sensualidad al look. ¡Tú decides por cuál optar!

'Short' ideal para celebraciones
'Short' ideal para celebraciones Berskha

3. 'Blazer oversized'

Las americanas nos salvan de cualquier imprevisto, ya que aportan estructura y elegancia. Pero esta vez la vamos a utilizar a modo de vestido. De tal manera que, para las personas que sean frioleras tengan la oportunidad de ponerse capas y capas, sin que el look pierda estilo y fuerza.

Lo importante de este 'outfit' son las medias, ya que se utilizarán aquellas con brillo, una forma de añadir un toque festivo y sofisticado sin recargar el conjunto. ¿Te animas?

Look espectacular para estas fiestas
Look espectacular para estas fiestas Pinterest

¿Por qué look te decantas? ¿Te atreves con el toque festivalero o prefieres un estilo más discreto?

