Abrigos 'oversized' Pinterest
'Oversized': la diferencia entre estilo y talla equivocada

Aprende a identificar cuándo una prenda amplia y en tendencia te favorece

Yasmina Hernández

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

La tendencia de lo 'oversized' cada vez es más estilosa y versátil. No obstante, muchas personas aún la confunden con llevar abrigos simplemente demasiado grandes, creyendo que cualquiera de ellos estiliza.

Este estilo no tiene que verse descuidado ni desproporcionado, al contrario aporta: estructura, intención y equilibrio. A continuación te detallamos más sobre el estilo 'oversized' en abrigos, que seguro que te interesará para ser tendencia en esta temporada.

1. Hombros

En el estilo 'oversized', la costura del hombro cae ligeramente hacia abajo, pero de forma uniforme y estética. Más o menos entre 1 y 3 cm por debajo del hombro natural. Una medida perfecta. En cambio, si supera los 5 cm, esto solo generará arrugas y una caída sin forma y poco atractiva.

2. Largo de mangas

Con las prendas 'oversized', las mangas llegan hasta los nudillos. Son largas pero no tapan completamente la mano. De lo contrario, si llega a darse esto último, déjame decirte que la prenda te queda demasiado grande, y te aseguro que no te favorecerá…

3. Cuerpo

La caída del abrigo tiene que mantener su estructura, sin bolsas. Debe haber espacio, lo suficiente como mover los brazos con libertad, sin pliegues poco estéticos. Sin embargo, si ves que hace bolsa en la espalda, pecho, y consideras que te sobra tela por todos lados, esto es significado de: demasiado grande.

4. Cierre

El abrigo 'oversized' aunque sea amplio, sigue cerrando bien y con coherencia visual. Pero, si te queda demasiado grande, a la hora de cerrarlo no aportará figura y las solapas puede que se monten en exceso, dando lugar a una estética poco pulida y no favorecedora.

Consejo de experta: para saber si te queda grande ponte el abrigo y cruza los brazos (a modo de abrazo), si te queda justo pero te resulta cómodo es 'oversized' adecuado. Pero, si sientes que se amontona mucho y aparecen pliegues y arrugas, te queda excesivamente grande.

