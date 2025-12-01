Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uñas largas, la tendencia del momento Pinterest
Gipuzkoa de Moda

¿Moda o incomodidad? Todo lo que debes saber antes de seguir la tendencia

La información clave que toda principiante debería leer antes de introducirse en el mundo de las uñas largas

Yasmina Hernández

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:06

Comenta

La tendencia de las uñas largas está más presente que nunca. Las vemos en las redes, en nuestras 'celebrities' favoritas y, casi sin pensarlo, nos entran ganas de lucirlas también. Pero, ¿son realmente prácticas y saludables para el día a día?

A continuación te detallamos todo lo que necesitas saber antes de hacértelas y seguir esta tendencia.

Ventajas y desventajas

Es indiscutible, las uñas largas aportan un acabado estético más pulido, llamativo y sofisticado. Asimismo, estilizan visualmente los dedos y las manos, dando lugar a unas manos de ensueño. Pero, antes de hacértelas valora tu rutina diaria y tipo de trabajo.

No obstante, debes considerar otros factores en tu día a día, ya que pueden dificultar las tareas cotidianas como escribir, abrochar botones, usar el móvil o para trabajos manuales y deportivos, pues pueden llegar a ser bastante incómodas.

Igualmente, cabe destacar que existe un mayor riesgo de roturas (muy dolorosas) y deben cuidarse de la mejor forma posible. Requieren un cuidado constante: hidratación diaria, limado regular para evitar enganches y evitar golpes innecesarios, en la medida de lo posible. Solo así se logrará mantenerlas en buen estado.

Por otro lado, en cuanto a la higiene, acumulan más suciedad y deben lavarse más en profundidad. Este factor es muy importante.

Principiante con uñas largas

Lo que debes conocer antes de ponerte uñas largas es que comiences poco a poco, con una longitud moderada. Si crees que estás cómoda con ella y que puedes tenerlas más largas, adelante. Asimismo, debes acostumbrarte a usar las yemas de los dedos (para evitar roturas), pues tareas como escribir, abrir envases o utilizar el móvil cambian. De modo que, nada de usar las uñas como herramientas.

Sé paciente, los primeros días te pueden resultar algo raros, pero la adaptación llega rápido: para lucir hay que sufrir. ¿Te animas?

