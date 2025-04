7 looks para estar en casa con pantalones anchos

Laura Chamorro San Sebastián Lunes, 13 de abril 2020, 13:20 | Actualizado 13:37h. Comenta Compartir

No hay normas escritas para lucir este modelo de pantalón inspirado en la tendencia 'underground' de los años noventa. Se sustenta de la corriente urbana y recurrir a los tonos tierra, pero dotando al color marrón o al beige de todo el protagonismo, es una opción perfecta para rebajar su aire desenfadado. El aire 'casual' es, sin duda, la base funtamental de esta línea con infinidad de variantes en los colores, los tejidos y la anchura. Eso sí, no te equivoceques: marcando la cintura y enseñando el tobillo podremos conseguir una silueta más esbelta y alargada. No es necesario recurrir a las sandalias o al calzado con tacón; las 'sneakers' combinan a la perfección con la línea 'slouchy'.

Si tienes claro que es una apuesta ganadora para el día, no lo es menos para la noche o para alguna ocasión más especial. Es 'chic' y muy 'cool'. La combinación con las piezas de manga abullonada o las camisas con volantes es sinónimo de éxito también durante todo este 2020. El juego de mezclar texturas te pueden acercar a un look femenino y ultra sofisticado.

Con todo esto, toma nota de los sietes looks con pantalón ancho que nos propone Sandra Gómez, propietaria de 'Beti Beauty Boutique' en el vídeo de hoy.