Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La importancia del cinturón para elevar el look Pinterest
Gipuzkoa de Moda

La importancia del cinturón en la construcción de un buen look

Descubre cómo un cinturón puede aportar estructura, equilibrio y personalidad

Y. H.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:38

Comenta

Quizá veas el cinturón como un simple accesorio funcional, pensado únicamente para sostener los pantalones que nos quedan grandes. No obstante, su papel va mucho más allá: influye de forma decisiva en la estética de un 'outfit' y tiene la capacidad de elevar cualquier look en cuestión de segundos.

¿Cómo lo logra? A continuación te contamos cómo puede transformar tu manera de vestir.

1. Definen la silueta

Los cinturones sin duda, ayudan a marcar la cintura y crear proporciones más equilibradas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, este accesorio puede acentuar la figura reloj de arena, y en el caso de los hombres, puede darle más estructura al torso.

2. Aportan estilo

Has decidido ponerte un look, pero sientes que le falta algo. Pues bien, prueba agregando un cinturón, y verás cómo transforma tu estilo en uno más elegante o moderno. ¡Todo depende de tus gustos!

Consejo de experta: no hace falta que utilices cinturones muy llamativos, a veces uno neutro y discreto hace que el 'outfit' luzca más elegante.

3. Coordinan y completan el 'outfit'

¿Has probado a combinar el cinturón con el bolso, zapatos o pañuelo? Si no es así, te animamos a hacerlo, ya que esto puede dar coherencia visual, y este accesorio puede servir como contraste o como elemento que armoniza los colores del look.

4. Función práctica

Aunque, por supuesto aporta estilo, su funcionalidad es innegable, haz uso de él cuando la prenda te quede un poco grande o te haga sentir incómoda. El cinturón mejora la comodidad y aumenta la confianza al vestir.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  4. 4 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  5. 5 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  6. 6

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  7. 7

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  10. 10 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La importancia del cinturón en la construcción de un buen look

La importancia del cinturón en la construcción de un buen look