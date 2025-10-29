El gorro de pelo, una de las apuestas más visibles de la temporada

Y. H. Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Los gorros de pelo se han convertido en uno de los accesorios protagonistas de la temporada otoño-invierno 2025. No se trata de un simple complemento funcional, sino que se lleva como pieza que marca estilo y presencia.

Concretamente son dos los modelos más populares. Por un lado, el “Ushanka” que se caracteriza por sus orejeras y volumen. Prácticamente nos recuerda a los gorros de aviador. Y por otro lado, el “Bucket” con efecto pelo. Éstos son más prácticos de llevar para el día a día, ya que cumplen la función de abrigar y encima aportan una estética minimalista.

¿Por qué han vuelto? El volumen es tendencia, de ahí las grandes magnitudes de los gorros, y qué mejor textura que el pelo (podemos encontrarlos también en bolsos, calzados y otros accesorios), para abrigarnos en los días más gélidos, aportando calidez y protección.

Elige el gorro adecuado para ti

Si tu rostro es más bien pequeño te recomendamos hacer uso de una versión más compacta como el “Bucket”. De lo contrario, tu rostro se verá aún más pequeño y no te sentirás favorecida (efecto que no anhelamos). Por otro lado, escoger el tono ideal es imprescindible. El negro, el marrón y el beige son los colores más populares de esta temporada, y además resultan ser muy favorecedores.

Asimismo, si buscas darle vida a tu armario y a tus 'outfits' qué mejor que hacerte con un tono llamativo, como el amarillo o azul eléctrico. Te avisamos que serás el centro de todas las miradas.

Gorro 'Ushanka' Pinterest

Además de marcar estilo con estos gorros, es muy importante que el material del mismo sea apto para protegernos del frío. Es decir, que además de su función estética cumpla su función práctica con un buen forro interior.

Consejos para llevarlos

Primera norma: equilibra volúmenes. Por tanto, evita abrigos o bufandas demasiado grandes para no saturar el look. Segunda norma: deja que sea el protagonista. Este tipo de accesorios destacan por sí solos, de modo que te recomendamos vestir colores lisos y sin estampados, para que el complemento llame la atención. Tercera y última norma: no te pases con los accesorios, evita pendientes XXL, gafas grandes, entre otros.

¿Te atreves a marcar tendencia esta temporada, y convertir este accesorio en el protagonista absoluto de tus 'outfits'?