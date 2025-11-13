Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hazte con las tendencias de este invierno
Frío con estilo: las tendencias más poderosas del invierno 2025/26

Hazte con la que mejor se adapte a tu estilo y transforma tu look esta temporada

Y. H.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:07

Comenta

El frío ha comenzado a invadirnos, de ahí que nuestro armario haya cambiado por completo dando lugar a crisis existenciales a la hora de escoger el 'outfit' del día. ¿Qué ponernos para sentirnos bien y, además, ser tendencia? Parece una tarea algo complicada…

A continuación te detallamos cuáles son las tendencias que reinarán este invierno, decide cuál se adapta mejor a tu estilo y no dudes en salir de tu zona de confort. A veces viene bien arriesgar un poquito.

1. Abrigos de pelo

Al igual que en la temporada invernal del año pasado, esta prenda vuelve a ser tendencia. Son perfectos para marcar estilo y sobre todo, para no pasar frío durante los días más gélidos. Sin duda, una de las mejores inversiones que puedes hacer…

2. Color: marrón chocolate

¡No podría ser otro color! Este tono sigue siendo tendencia. Favorece, es estiloso y muy combinable. Si tiendes a vestir con tonos oscuros, generalmente, negro y quieres arriesgar pero no en exceso, este podría convertirse en tu nuevo tono favorito para vestir. ¿A qué esperas?

3. Faldas cascada

Este tipo de prendas con volantes con estilo romántico son ideales para quienes buscan salir de su zona de confort e innovar. Desde aquí te decimos que es una decisión excepcional, que marca tendencia y que

4. Encaje y diseños lenceros

El encaje y las transparencias siguen siendo tendencias sobre todo, para looks formales y elegantes. Por otro lado, los diseños lenceros, con los que te sentirás sexy, este año se han visto en el formato 'layering', es decir, encima de un vestido o blusa lencera, agregar un jersey dejando al descubierto la puntilla que tan en boga se encuentra. ¡Otra de las tendencias que te animamos a probar!

5. Estampado animal

¿Sientes que a tus looks les falta un toque diferente? ¡Te damos la solución! Haz uso del estampado animal, ya sea de leopardo, serpiente o cebra, en accesorios como: cinturones, pañuelos o bolsos.

