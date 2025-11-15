Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La empresa de inserción de Cáritas impulsa una transformación silenciosa, pero poderosa. KOOPERA
Gipuzkoa de Moda

Compra menos, elige mejor y cuida más

En un mundo marcado por la crisis ambiental y la desigualdad social, esta propuesta demuestra que otro modelo de consumo es posible, y que la moda sirve como herramienta cambio

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:32

Comenta

No es solo un evento de moda. También un impulso para replantear cómo vestimos y consumimos. Bajo el lema 'Crea, viste, comparte', Koopera, empresa de inserción promovida por Cáritas, ha convertido su tienda de la calle Moraza de San Sebastián en un espacio de creatividad y acción. Durante el fin de semana, el festival Kollecta desarrollará un programa repleto de talleres, exposiciones y actividades que invitan a participar en un modelo textil circular y responsable, demostrando que la moda puede ser un motor de cambio social, ambiental y económico.

La organización insiste en que la propuesta «es más necesaria que nunca» en un mundo donde la ropa se vuelve obsoleta rápidamente y los residuos textiles se multiplican, convirtiendo esta industria en la segunda más contaminante del planeta.

Con 35 años de experiencia en inclusión social y sostenibilidad, Koopera impulsa esta iniciativa, pionera en la capital guipuzcoana, reivindicando que cada prenda donada no solo se reutiliza o recicla, sino que se transforma en oportunidades de empleo y recursos para proyectos comunitarios, alineándose con los principios de la economía circular.

Glosario Koolective

Entre otras propuestas, en Koolective Fest reivindican un nuevo vocabulario de la moda más concreto y explícito. Palabras que expliquen un cambio de mirada sobre lo que vestimos, cómo lo producimos y qué valor social puede tener cada prenda o accesorio.

¿Cuáles son esos términos tan desconocidos como necesarios?

1. Moda ética: Se centra en el impacto social de la industria y en lo que se considera «moralmente correcto». Va más allá de las leyes laborales locales e incluye una variedad de temas como los salarios dignos y las condiciones de trabajo.

2. Moda circular: Rompe con el modelo «usar y tirar» y busca eliminar los residuos no compostables. Puede hacerlo de dos formas: a través del ciclo biológico o del técnico.

3. Ultra Fast Fashion: Es uno de los términos más en boga tras el auge de empresas como Shein o Temu. Ciclos de producción más rápidos, tendencias que cambian a mayor velocidad y un camino más corto hacia los vertederos. La ropa de este tipo es altamente sintética.

4. Green washing: Es el proceso de proporcionar información engañosa sobre el impacto de los productos, servicios o polı́ticas de una empresa en el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios o reputación.

5. Greenhushing: Ocurre cuando una empresa no revela información sobre sus acciones de sostenibilidad para evitar crı́ticas por no hacer lo suficiente, incumplir la legislación o, simplemente, cometer errores.

6. Moda regenerativa: Va más allá de no dañar. Busca mejorar los ecosistemas e incluye prácticas como tintes naturales, materiales compostables y cadenas de producción que regeneran suelos promoviendo la biodiversidad.

7. Huella de carbono: Se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos durante el ciclo de vida de una prenda: desde el cultivo del algodón hasta su lavado y eliminación.

8. Downcycling: Es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  7. 7

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  8. 8 Más de 1.600 donostiarras se han mudado a Irun en la última década
  9. 9

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán
  10. 10

    El precio de los huevos se dispara en plena crisis por la gripe aviar y baja el aceite

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Compra menos, elige mejor y cuida más

Compra menos, elige mejor y cuida más