Compra menos, elige mejor y cuida más

La empresa de inserción de Cáritas impulsa una transformación silenciosa, pero poderosa.

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

No es solo un evento de moda. También un impulso para replantear cómo vestimos y consumimos. Bajo el lema 'Crea, viste, comparte', Koopera, empresa de inserción promovida por Cáritas, ha convertido su tienda de la calle Moraza de San Sebastián en un espacio de creatividad y acción. Durante el fin de semana, el festival Kollecta desarrollará un programa repleto de talleres, exposiciones y actividades que invitan a participar en un modelo textil circular y responsable, demostrando que la moda puede ser un motor de cambio social, ambiental y económico.

La organización insiste en que la propuesta «es más necesaria que nunca» en un mundo donde la ropa se vuelve obsoleta rápidamente y los residuos textiles se multiplican, convirtiendo esta industria en la segunda más contaminante del planeta.

Con 35 años de experiencia en inclusión social y sostenibilidad, Koopera impulsa esta iniciativa, pionera en la capital guipuzcoana, reivindicando que cada prenda donada no solo se reutiliza o recicla, sino que se transforma en oportunidades de empleo y recursos para proyectos comunitarios, alineándose con los principios de la economía circular.

Glosario Koolective

Entre otras propuestas, en Koolective Fest reivindican un nuevo vocabulario de la moda más concreto y explícito. Palabras que expliquen un cambio de mirada sobre lo que vestimos, cómo lo producimos y qué valor social puede tener cada prenda o accesorio.

¿Cuáles son esos términos tan desconocidos como necesarios?

1. Moda ética: Se centra en el impacto social de la industria y en lo que se considera «moralmente correcto». Va más allá de las leyes laborales locales e incluye una variedad de temas como los salarios dignos y las condiciones de trabajo.

2. Moda circular: Rompe con el modelo «usar y tirar» y busca eliminar los residuos no compostables. Puede hacerlo de dos formas: a través del ciclo biológico o del técnico.

3. Ultra Fast Fashion: Es uno de los términos más en boga tras el auge de empresas como Shein o Temu. Ciclos de producción más rápidos, tendencias que cambian a mayor velocidad y un camino más corto hacia los vertederos. La ropa de este tipo es altamente sintética.

4. Green washing: Es el proceso de proporcionar información engañosa sobre el impacto de los productos, servicios o polı́ticas de una empresa en el medio ambiente con el fin de aumentar sus beneficios o reputación.

5. Greenhushing: Ocurre cuando una empresa no revela información sobre sus acciones de sostenibilidad para evitar crı́ticas por no hacer lo suficiente, incumplir la legislación o, simplemente, cometer errores.

6. Moda regenerativa: Va más allá de no dañar. Busca mejorar los ecosistemas e incluye prácticas como tintes naturales, materiales compostables y cadenas de producción que regeneran suelos promoviendo la biodiversidad.

7. Huella de carbono: Se refiere a la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos durante el ciclo de vida de una prenda: desde el cultivo del algodón hasta su lavado y eliminación.

8. Downcycling: Es un proceso cuyo objetivo es convertir residuos en nuevos productos o en materia prima para su posterior utilización.