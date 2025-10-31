4 combinaciones de colores que siempre funcionan

Y. H. Viernes, 31 de octubre 2025, 08:59 Comenta Compartir

El color protagonista de la temporada es, sin lugar a duda, el marrón: elegante, versátil y con aire sofisticado. Este tono se ha convertido en uno de nuestros básicos de armario, pero no se trata de combinarlo con los clásicos de siempre (como el negro, gris o beige), sino de atreverse a explorar nuevas mezclas que aporten estilo y personalidad a nuestros 'outfits'.

Desde los matices tierra hasta los contrastes vibrantes o pasteles, el marrón ofrece infinidad de posibilidades para crear looks llenos de carácter, ¿te animas a conocerlos?

1. Marrón y amarillo

Es una mezcla perfecta entre lo cálido y lo luminoso. El marrón aporta elegancia y sobriedad, mientras que el amarillo añade brillo y modernidad. Una combinación que transmite armonía y energía positiva.

2. Marrón y rosa

Una combinación romántica, moderna y 'chic' que capta la esencia otoñal. Asimismo, transmite cercanía, dulzura y armonía emocional, gracias al rosa pastel. Ideal para looks con un toque contemporáneo. ¿Te animas a probarlo?

3. Marrón y verde oliva

Cuando se combinan ambos colores se crea un look orgánico y lleno de carácter. Juntos transmiten una sensación que evoca a la naturaleza. Tonos terrosos que emiten calidez, fortaleza y equilibrio interior. Perfectos para un estilo urbano con toques naturales o para looks de inspiración safari, 'boho' o minimalista.

4. Marrón y azul

Una combinación que funciona en estilos elegantes, casuales o profesionales, transmitiendo serenidad y confianza. Una sencilla mezcla entre la estabilidad del marrón y la serenidad del azul, ¿resultado? Una fusión que aporta profundidad, frescura y elegancia sin esfuerzo. Ideal para quienes buscan proyectar seguridad y estilo con naturalidad.

