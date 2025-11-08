Cinco modelos de calzado para lucir en Navidad

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con ella, la presión de convertirnos en la invitada perfecta de cualquier evento de la temporada sin renunciar a la ansiada comodidad. De las cenas con la familia, de las comidas de empresa, de los encuentros con las amigas… y de cualquier plan que nos pueda surgir. ¿Cuáles son los modelos más deseados de la campaña?

En Les Juliettes proponen el calzado joya más especial y versátil, con el que aportaremos un toque tan glamuroso como sofisticado a nuestros estilismos, llenándolos de magia y brillando (literalmente) en cualquier ocasión.

La firma, creada por dos hermanas que homenajean el zapatero de ensueño de su abuela, presenta 'Anna', un modelo de tacón fabricado de forma artesanal en España a partir del ante. Diseñado para acompañarte sin renunciar al estilo, cuenta con una plantilla de cuero acolchada con 'foam' y gel recuperador, forro en piel de cabra y suela de cuero bovino apomazado, combinando confort, elegancia y durabilidad en una sola pieza.

Creado por y para mujeres que entienden lo que significa andar en tacones, incorpora una altura piramidal de 3,5 centímetros que aporta estatura y estabilidad a partes iguales. El detalle del broche joya — extraíble y personalizable — los convierte en un diseño versátil y adaptable a cada ocasión, perfecto para acompañar cualquier plan, estilismo o estado de ánimo.

Si nos fijamos en las colecciones de fiesta que empiezan a desembarcar en las tiendas, percibimos que los zapatos dorados también son tendencia, convertidos en el accesorio que eleva lo que te pongas por sobrio y minimalista que sea. En esta ocasión, y con el denominado tacón sensato por bandera, optaremos por salones cerrados metalizados que podamos reciclar a lo largo del año.

¿Y los mocasines? Seguirán más en boga que nunca, en todos los colores, materiales y estampados. Dicho esto, el modelo 'top ventas' mundial en el que se inspira toda la industria, 'Le Loafer' de Saint Laurent, es el claro ejemplo del triunfo del clasicismo reinventado y atemporal. Combínalos, sin miedo, con cualquier prenda y contrasta la línea más austera con la incorporación de calcetines blancos. Una opción rompedora, pero súper acertada.

Para quienes no puedan o quieran invertir 990 euros en un icono como este, Inditex ya tiene la solución más democrática: el 'clon' de este modelo de mocasín 'soft', fruncido en la parte delantera y con una altura de suela de 2,5 centímetros. Que el precio no sea una barrera de estilo.

Sandalias joya, salones dorados, mocasines y... ¡Botas de caña alta en piel con fruncido en la propia caña! Son la sensación del momento, con hebillas en la parte delantera y en la parte superior de la caña. El cierre mediante cremallera en el lateral aporta comodidad. El acabado en punta cuadrada de esta opción es una de las características más significativas de este final de año, con un tacón ancho y moderado.

Y por último, los zapatos tipo 'blucher' en piel son otra opción más que acertada. Con un atractivo efecto acharolado, apuesta por los detalles de pespuntes en el cuerpo y en el cierre mediante cordones. El acabado en punta redonda es una de las características de este icónico modelo.