Botas en tendencia Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Las botas 'slouchy' que conquistan el otoño

Cómodas, versátiles y con un toque 'vintage', así son las botas de la temporada

Y. H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:42

Comenta

El estilo boho-chic vuelve a ser protagonista, y con él vuelven los flecos, los bombachos, y… las botas 'slouchy'. Son cómodas, con un toque rebelde que aportan personalidad al look, una tendencia que nos transporta inevitablemente al año 2010.

Podemos encontrarlas con tacón, sin tacón, de caña alta o media, en piel o ante, todas con ese aire relajado que convierte cualquier look en un acierto otoñal. Aquí te mostramos nuestras favoritas.

1. Alabama

Estas botas de ante marrón con tacón fino y punta afilada no pueden faltar en tu armario. Su efecto arrugado con detalle de flecos en el costado externo son lo que las hace ser representativas del estilo boho. Originales y estilosas, ¿verdad?

Botas con flecos
Botas con flecos Alabama

2. H&M

¿Buscas unas botas atrevidas? Esto es lo que estás buscando… Su estampado de leopardo, su puntera fina y caña alta de estilo 'slouchy', las hacen ideales para elevar cualquier look. Incorporan un elegante tacón de embudo revestido, forro de satén y plantillas de punto para mayor comodidad. Sin duda, un diseño sofisticado con un toque salvaje que combina estilo y carácter.

Botas de leopardo con tacón triangular
Botas de leopardo con tacón triangular H&M

3. Zara

En esta tienda podemos encontrar infinidad de botas del estilo 'slouchy'. No obstante, esta es la que más nos ha gustado. Con caña alta, estilo fruncido y diseñada con finos pespuntes decorativos, la hacen una bota ideal para el día a día. Un modelo sofisticado y versátil que aporta un toque refinado a cualquier look.

Botas grises de tacón fino
Botas grises de tacón fino Zara

