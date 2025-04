Ante este encierro obligado: las mejores películas románticas del momento

adriana del val ruiz Jueves, 19 de marzo 2020, 08:55 | Actualizado 10:32h. Comenta Compartir

Director: Michael Curtiz | Año: 1942 'Casablanca'

Ampliar

La primera de la lista no puede ser otra que 'Casablanca'. Es cerrar los ojos, pensar en un romance y ver esa última escena en blanco y negro que, a tantos, nos entusiasma. Sí, sé que el «Siempre nos quedará París» quizá ya no signifique nada a día de hoy porque las comunicaciones están a la orden del día y las distancias no son lo que eran. Pero sentirse en la piel de Bogart y Bergman hacen que la piel se me ponga de gallina y las lágrimas quieran aflorar.

Director: Rob Reiner | Año: 1987 'La Princesa Prometida'

Ampliar

'La Princesa Prometida' y su «Como desees» es una de esas películas que pongo de ejemplo por lo épica, especial, maravillosa y dulce que es en todos los sentidos. Es un clásico de culto de Rob Reiner que, quien no lo conozca no debería vivir un día más sin hacerlo.

Director: Julio Medem | Año: 1998 'Los amantes del círculo polar'

Ampliar

Si hay un director que, durante mi época universitaria, hacía que mis sentimientos afloraran y se volvieran locos era Julio Medem, sobre todo con la que para mí es su obra maestra: 'Los amantes del círculo polar', una película que ya es de culto para muchos. Ahonda en los sentimientos más profundos y su historia es maravillosa.

Director: Nick Cassavetes | Año: 2004 'El diario de Noah'

Ampliar

Anoche escuché en una serie que hay dos tipos de películas románticas: «las que acaban en beso y las que acaban en muerte». Hay dos de estas últimas historias que no podrían faltar en este ranking para San Valentín. La primera El diario de Noah, esa historia que nace en la adolescencia y ninguno puede olvidar para mas tarde unirse en un profundo y puro amor hasta el final.

Director: James Cameron | Año: 1997 'Titanic'

Ampliar

Y 'Titanic', por supuesto. ¿Quién no ha visto y vuelto a ver ese amor de pocos días entre Rose DeWitt Bukater y Jack Dawson (Kate Winslet y Leonardo DiCaprio)? Me sé cada diálogo de memoria y conozco a más de una (y de dos) que repetirían hasta la saciedad alguna de las escenas. Además, no deja de ser uno de los guiones más cuestionados por su final... ¿Quién decidió que en esa tabla no entraban dos? Es posible que así fuera, pero la historia no sería la misma y no lo recordaríamos como una de las más grandes historias de amor jamás contadas.

Director: Lasse Hallström | Año: 2000 'Chocolat'

Ampliar

Personalmente tendría problemas si no mencionara un par de películas más que nos encantan en casa. 'Chocolat' me ha tenido siempre embrujada. Al verla siempre querría estar en la piel de Juliette Binoche y encandilar a Johnny con mis dulces (al de esa época, claro). Uno no sólo vibra por la historia de ambos, sino también por la magia que sobresale entre los rincones de ese pequeño pueblo que cambia gracias al dulce.

Directora: Audrey Wells | Año: 2003 'Bajo el sol de la Toscana'

Ampliar

La otra, 'Bajo el sol de la Toscana'. Quizá no sea una historia de amor épica, pero trata de reencontrase a uno mismo y a veces hay que amarse tanto o más que a quien tienes al lado para ser completamente feliz. ¿Quién no quisiera ser Diane Lane y convertir una casa en la toscana en un lugar de sueño?

Director: Randal Kleiser | Año: 1978 'Grease'

Ampliar

Por último, no podía dejar de incluir un musical y desde luego, no podría poner otro que 'Grease'. Jon y Olivia, Olivia y Jon. Ese descubrimiento de la 'femme fatale' que todas llevamos dentro, ese amor adolescente con canciones que todos conocemos y tantas veces hemos bailado... (suspiro profundo...)

Podría seguir la lista interminablemente, es lo que tiene ser amante del celuloide y quedarse enganchada al vestuario, la historia, los actores… Estas son solo algunas de mis favoritas. ¿Y las vuestras? ¿Con qué historia de amor os quedáis prendados hasta la médula y sin respirar?