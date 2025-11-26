Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los accesorios de la temporada invernal
Gipuzkoa de Moda

Accesorios clave para abrigarte con estilo este invierno

Descubre cómo transformar tus looks con estos imprescindibles de temporada

Yasmina Hernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

Cuando entran en acción las temperaturas bajas, los accesorios se convierten en aliados imprescindibles para afrontar de la mejor manera el frío. Esta temporada tres piezas destacan por su estilo, versatilidad y capacidad para transformar un 'outfit' en cuestión de segundos.

¿Te animas a descubrir cuáles son? Encontrarás desde opciones ligeras hasta complementos muy cálidos. A continuación te las desvelamos:

1. Chal

Una de las prendas más en tendencia es esta prenda ligera, generalmente rectangular o triangular, que se coloca sobre los hombros. ¿Su función? Sirve para abrigar ligeramente o simplemente como accesorio estético. Asimismo, podemos encontrarlos en infinidad de colores y estampados, escoge el que más te guste e incorpóralo a tu armario. Te aseguramos que no vas a dejar de utilizarla…

Chal de rayas
Chal de rayas Parfois

2. Balaclava

Seguramente lo has escuchado en más de una ocasión (el año pasado se convirtió en 'top' ventas). Esta temporada vuelve a ser tendencia de nuevo pero, no solo por su estética, sino por su funcionalidad ya que cubre la cabeza, el cuello y, a veces, el rostro. Esto la convierte en la opción perfecta para aquellos días gélidos, en los que te apetezca aportar un toque de estilo.

Balaclava, el accesorio perfecto para invierno
Balaclava, el accesorio perfecto para invierno Pinterest

3. Bufanda de pelo

Si estás buscando cómo aportar a tu abrigo un toque más sofisticado, te recomendamos que te hagas con este accesorio. No solo aporta calidez en los días más fríos, sino que también añade un aire de elegancia. Puedes combinarlo tanto con prendas clásicas como con estilos más modernos. Ahora, solo queda tu imaginación para utilizarlo de la forma más versátil y perfecta, para realzar cualquier 'outfit' de invierno. ¿Te animas?

Bufanda de pelo
Bufanda de pelo El Corte Inglés

