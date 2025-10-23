Sigue en directo el desfile en el Museo Balenciaga

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Sebastián Moda Festival

Ailanto y CLARO Couture presentan sus colecciones en Getaria en una velada que une arte, elegancia y talento

DV

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:30

Comenta

El San Sebastián Moda Festival vive una de sus veladas más esperadas con el desfile de Ailanto y CLARO Couture en el Museo Cristóbal Balenciaga, un escenario icónico donde la moda dialoga con el arte y el legado del maestro de Getaria. Ailanto, la firma vizcaína fundada en 1995 por los hermanos gemelos Aitor e Iñaki Muñoz, celebra sus 30 años de trayectoria con una propuesta que refuerza su estilo inconfundible, basado en el trabajo artesanal, los estampados exclusivos y la armonía entre color y geometría.

La expectación se multiplica con la presencia de CLARO Couture, una de las casas más mediáticas y admiradas del panorama español. Con una sólida trayectoria de cuatro décadas vistiendo a novias e invitadas, la firma andaluza ha sabido reinventarse sin perder su esencia, convirtiéndose en la favorita de celebridades y 'influencers' como María Pombo, Eva González o Amaia Salamanca.

Bajo la dirección creativa de Fernando y Beatriz Claro, padre e hija, CLARO Couture combina tradición y modernidad en piezas que destilan sofisticación y carisma. Su desfile en el Museo Balenciaga promete ser uno de los grandes momentos de esta edición del San Sebastián Moda Festival.

