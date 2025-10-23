Sigue en directo la Jornada GK Green Fashion desde DV Gunea

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:30 Comenta Compartir

DV Gunea acoge hoy una nueva edición de la Jornada de Moda Sostenible organizada por GK Green Fashion, el pionero clúster guipuzcoano de moda sostenible nacido de la mano del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Un foro formativo que propone cuatro intensas horas de debate e intercambio de opiniones en torno a 'Salud, transformación y responsabilidad de la industria textil'.

La Jornada de Moda Sostenible arranca a las 9.00 horas con una apertura institucional a cargo del diputado de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio. Su discurso de bienvenida dará inicio a un interesante y variado programa compuesto por tres mesas redondas y dos ponencias que darán la oportunidad de escuchar a expertos llegados de todo el Estado.

