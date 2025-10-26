El fuego de San Telmo ilumina como nunca El museo vive una jornada memorable que sirve para exponer cómo seis firmas vascas, en diferentes momentos de sus trayectorias, pueden vivir su esplendor

El carrusel final de Noventa Grados fue uno de los puntos álgidos de la jornada en San Telmo

Iñigo Belastegui Domingo, 26 de octubre 2025, 00:14

San Telmo, patrono de marineros, navegantes y pescadores, iluminó ayer con su llama la pasarela de la capilla del museo donostiarra que lleva su nombre. El 'fuego de San Telmo' es como se conoce a la descarga eléctrica luminosa que, en medio de la tormenta, aparece en los mástiles de los barcos y tradicionalmente se ha interpretado como una señal de protección.

Ayer, en el museo de San Telmo, ese resplandor fue constante en forma de destellos que llegaron de la mano de seis firmas vascas que brillaron con luz propia. En momentos muy distintos de sus trayectorias profesionales, porque dos vivieron ayer su puesta de largo, entre todas generaron una tormenta de estilo.

Los sábados de San Sebastián Moda Festival siempre son especiales e intensos. Son singulares porque en el museo donostiarra desfilan seis firmas distintas, cada una con sus estilos y propuestas. Y no dejan lugar al respiro porque por allí pasan, al cabo de la jornada, 1.800 personas que convierten a San Telmo en el centro neurálgico de la moda.

Fueron Alex Vallejo y Tersa García Bianchi los encargados de inaugurar esta pasarela. Alex Vallejo Joyeros llegó a San Telmo por sexta vez en cinco años con una puesta en escena diferente a la habitual y con una nueva colección, 'Mar de joyas'. Oros blanco y amarillo, destellos de diamantes blancos y negros, aguamarinas y madreperlas... Una sinfonía de matices que nos evocan los reflejos del agua, la calidez del sol, la espuma y sus olas a través de anillos, pulseras, colgantes y broches. Son joyas que hacer sentirse especial a quien las porta y que, además, llevan impregnada la esencia de San Sebastián.

Un regreso esperado

La moda donostiarra celebra el regreso a la ciudad de la diseñadora Martha Prada tras siete años lejos de aquí. Ayer celebró el primer desfile de su marca de bolsos, Parenzo, y aprovechó la ocasión para presentar la colección 'Momentum', «nacida del dolor, el coraje y la belleza de seguir».

Sus bolsos, confeccionados en piel y pieza a pieza por artesanos expertos, destacan por sus formas limpias, sus curvas escultóricas y una elegancia silenciosa, porque no buscan ser mirados, sino recordados. Su curiosa combinación con el protagonismo del tul en cada modelo fue muy aplaudida.

También regresó, en este caso a la pasarela de San Telmo y tras el espectáculo que regaló el pasado mes de mayo, Noventa Grados. Marcial Muñoz y su equipo volvieron a dar en el clavo y en esta ocasión lo hicieron con su colección otoño-invierno, que gira en torno a una idea: no está pensada para momentos únicos, sino para sentirse únicos en cada momento.

Abrieron la tarde con una paleta de color majestusoa, ricos tejidos y una mezcla de estilos tan inusual como sorprendente, en la que lo artesanal y lo futurista pueden casar a la perfección, Noventa Grados demostró con hechos que su única regla, la de sentirse únicos, puede llevarse a la práctica.

Señas de identidad muy marcadas tiene también SKFK firma que, además, presentó en San Telmo 'Azala', una colección que definen como «una extensión de nuestra identidad». SKFK gustó con prendas que son fieles a su verdad y que encuentran en ese universo tan particular su mejor lugar. Empezó con una txalaparta para luego pasar a ritmos muy modernos; raíces e innovación, eso es SKFK. Con 'Azala', la firma vasca trasciende las tendencias y celebra la individualidad: no sólo es vestir, es también representar, porque la moda es también quien la lleva.

Un estreno prometedor

La tarde avanzaba y llegaba otro de los momentos más emotivos, la presentación de Sketch como marca. Raquel Lekouna, Raquel Rossell, María Aperribay y Mayi Lekuona han plasmado los diez años de su espacio multimarca en una forma con identidad propia.

Ayer, en San Telmo, presentaron 'Raíces contemporáneas', su colección para este otoño-invierno. Siluetas amplias y relajadas, tejidos nobles y tonos tierra y marrones nos llevan a una dicotomía, la de la tradición y la modernidad, que combinan a la perfección de la mano de estas cuatro jóvenes. Un estilo relajado y auténtico que lleva al empoderamiento es el resumen de una propuesta que tiene un largo recorrido por delante.

El broche final a esta edición de SSMF llegó de la mano de Alicia Rueda y fue, como era de imaginar, por todo lo alto. Hace hoy exactamente un año enamoró en San Telmo con 'Cosette' y ayer logró idéntico resultado con 'Aimée', su nueva colección.

En una misma pasarela tuvo cabida todo el universo Alicia Rueda, porque en una misma colección conviven todos los estilos, desde la sencillez más pura hasta el barroco más sofisticado. Rueda ve la moda nupcial desde una perspectiva ecléctica, abierta y plural y ayer el público aplaudió con emoción tejidos sostenidos que contrastaban con los rústicos, bordados sobre tules o drapeados de seda, entre otras muchas ideas que pueden parecer locas, pero que únicamente los genios saben llevar a la realidad con el mejor de los resultados. Alicia Rueda, sin duda, está entre esos pocos elegidos.

Premios y premiados

En San Telmo hubo también tiempo para premios y reconocimientos. Recibieron sus galardones los Premios de la Moda en esta octava edición. Ramón Ezkerra lo mereció por su artesanía y trabajo de autor, Inma_Lo fue la 'concept store' más destacada y la Joyería González Larrauri fue premiada por su trayectoria empresarial. Fue Jakes Aguirrezabal, viceconsejero de Turismo y Comercio, el responsable de entregarles estos premios.

También se vivió otro momento muy especial y fue cuando, una vez acabado el desfile de Alicia Rueda, Laura Chamorro, directora de SSMF, quiso poner en valor el trabajo de todas aquellas personas que hacen posible que, dos veces al año, el festival sea redondo. Parte de ese equipo salió a la pasarela y se puso delante de los focos para recibir un más que merecido aplauso.

Hay que destacar una vez más la labor de estilismo del equipo de profesionales de Alaitz Cascante, así como mencionar que Laura Chamorro, directora del evento y presentadora de todas las pasarelas lució diseños de CLARO Couture, Santos Costura, Simorra y Noventa Grados; joyas creadas por Alex Vallejo Joyeros y calzado de Lily & You.