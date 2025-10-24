Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Víctor Serna, cofundador de Loreak Mendian Estrada

«Lo que nos mantiene vivos es el proyecto»

Víctor Serna, cofundador de Loreak Mendian, explicó los vaivenes financieros de las empresas de la moda

M. E.

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:38

Una de las grandes novedades del 'Face to Face' de esta edición de San Sebastián Moda Festival fue que no se quedó en las charlas con los ganadores de los Premios de la Moda de Euskadi.

Hubo tiempo también para una ponencia reveladora, una masterclass que ofreció Víctor Serna, uno de los cofundadores de Loreak Mendian en la que expuso a los asistentes y a la audiencia los vaivenes a los que debe enfrentarse una firma de moda. A lo largo de su dilatada experiencia en el sector ha vivido momentos de todo tipo. Son más de 30 años en los que Loreak Mendian pasó de llenar Donostia de sudaderas con margaritas a formar parte de Ternua para ahora volver sobre sus pasos tras el concurso de acreedores de la marca: «Nosotros teníamos claro que el proyecto seguía vivo y preparamos un plan de viabilidad para que el barco flote y supimos qué se podía ofertar». Es un regreso a la esencia con la que triunfaron hace tres décadas.

Víctor recordó aquellos inicios: «Generar una marca fue casi un milagro porque empezamos de la nada. Habíamos terminado de estudiar e hicimos esto para estar cerca de lo que nos apasionaba».

A partir de ahí, «fuimos conscientes de que íbamos a tener que ir aprendiendo y mi hermana nos ayudó mucho». Pero este mundo tiene sus vaivenes y en 2017 «hubo un cambio que generó un problema. Quisimos parecer algo que no éramos y salimos de nuestra escena. Y en esa otra escena hay personas naturales de ese lugar. Hicimos un intento, con buena intención, pero no salió y lo importante es saber rectificar y volver a tu sitio».

Lo hicieron y se integraron en Ternua. Con el concurso de acreedores de esta empresa han recuperado la marca porque, como dice Víctor, «el proyecto seguía vivo y es lo que nos mantiene vivos», aunque la gestión a veces atraviese dificultades.

