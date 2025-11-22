Vestidos denominados 'Love is in the air'

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Estemos más o menos al día de las tendencias en moda y hayamos visto o no 'Sex and the City' o 'And Just Like That', todos hemos escuchado hablar alguna vez sobre Carrie Bradshaw, uno de los iconos más emblemáticos de todos los tiempos que, a través de la pantalla, se ha consolidado como referente de estilo para infinidad de 'insiders'.

Su estilo singular, único y arriesgado, a medio camino entre lo audaz y lo creativo; la fusión de complementos llamativos, de alta costura y prendas 'vintage' en un mismo look; y la capacidad para poder reflejar su personalidad en cada 'outfit', la han convertido en uno de los personajes más influyentes de la era moderna para las fashionistas.

Se adelantó a tendencias, impulsó diseñadores icónicos como Manolo Blahnik, y marcó un antes y un después en la popularidad de marcas de lujo como Fendi, especialmente después de la icónica escena del robo de su bolso. Su estilo no era solo una cuestión de moda, sino una herramienta para contar su historia y reflejar su personalidad. Una auténtica diva que, si ahora saliese de Nueva York para disfrutar de una jornada de compras, no dudaría en introducirse en el universo de Love is in the air.

LIITA, una 'flagship store' donde además de hacerse con las propuestas más exclusivas de algunos de sus diseñadores de cabecera como Vivienne Westwood, elegiría infinidad de looks de otras marcas que la boutique comercializa en España, como el vestido 'Skylar' de Jenny Packham, un elegante diseño azul con volantes que aporta movimiento y sofisticación a cualquier look, y el 'Nova Bagatelle Dress' de Vivienne Westwood, un espectacular vestido de novia con escote drapeado y falda amplia que refleja perfectamente el estilo audaz y romántico al que Carrie no podría resistirse.

Y es que su fundadora, Isabel Ruiz, se recorre las principales ciudades europeas cada temporada para llevar a su boutique multimarca las propuestas más innovadoras con las que conquistar a las novias e invitadas que saben bien qué vestido desean para destacar.

Otros diseños como el mini vestido 'Magnifique' de Taller Marmo, satinado, con plumas y perfecto para conquistar cualquier plan de noche, dando un toque de lo más sensual a nuestra imagen, presumiendo de escote, de piernas infinitas y aportando mucho carácter a nuestros looks, es también una opción más que factible.

O el kaftán bohemio, con el que dar un toque relajado y romántico a cualquier estilismo, disimulándolo todo e impregnándolo de actitud, también «lo es todo». Elegante, todoterreno y muy versátil, perfecto para llevarlo sin nada, con un pantalón por debajo o con un cinturón para potenciar la figura.

