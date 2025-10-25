Las tendencias que deberás lucir en San Telmo

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 11:13 Comenta Compartir

La sexta jornada de San Sebastián Moda Festival acoge seis 'fashion shows' en el emblemático Museo San Telmo.

Si has recibido una invitación para acudir a alguno de los exclusivos 'fashion shows' y deseas vivir en toda su esencia dicha experiencia, no improvises y piensa detenidamente tu estilismo adecuándolo al 'dress code' de cada cita.

En el caso de acudir al desfile Alex Vallejo Joyeros, la primera marca en saltar a la pasarela, apuesta por un 'street luxe élevé' entre los invitados, una propuesta de sofisticación contemporánea con alma urbana perfecta para rebajar la fuerza de las joyas. Una 'blazer' de corte limpio o con detalles esculturales, vestidos midi, conjuntos con volumen, pantalones sastre de cintura alta o corte relajado, camisas con diseño, asimetrías, aberturas y una doble botonadura encajan a la perfección. Asimismo, y aunque sea tendencia, evita el 'denim', logos visibles y los colores fluorescentes. Sobriedad y lujo silencioso ante todo.

No improvises y piensa detenidamente en tu estilismo, adecuándolo al 'dress code' de cada 'show'

En cuanto a Parenzo, Marta Prada, directora creativa de la firma, considera fundamental que la autenticidad se refleje en quienes asistan a su 'fashion show'. Sugiere que cada invitado se vista de acuerdo a su estilo personal, sintiéndose libre de expresarse tal y como es. Dicho esto, no improvises y piensa detenidamente el 'dress code' para no morir en el intento.

En esta línea se expresa el equipo de Noventa Grados, un universo donde se defiende firmemente el concepto de identidad propia. Para esta 'concept store' que participa por segunda vez consectuiva en el majestuoso museo, la moda es una herramienta de expresión personal, no una imposición, y por ello creen que cada individuo debe tener libertad, sin limitarse a normas o a estándares predefinidos.

En cuanto a los invitados de SKETCH, la marca aboga por un estilo 'chic' y funcional. En el equipo no buscan una etiqueta estricta ni una formalidad excesiva, sino comodidad y una estética cuidada con personalidad. Un equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado, dentro de un marco desenfadado.

Alicia Rueda, en su vuelta a las pasarelas, opta por unos invitados 'casual chic'. Un estilo que invite a combinar comodidad con un punto de elegancia y versatilidad. ¿Su 'dress code' ideal? Sandalias de tacón, vaqueros de corte limpio y una americana estructurada como base del estilismo. Con el fin de mantener una estética cuidada y coherente con el espíritu del evento, la directora creativa de la firma prefiere que sus asistentes eviten prendas excesivamente 'sport' teniendo en cuenta su modelo de negocio basado en novia e invitada.

Por último, y en esta línea estilística, SKFK, liderada por Maia Eder Curutchet, invita a cada persona a «descubrir su propia identidad y expresarla a través de la ropa porque, al fin y al cabo, la moda es un reflejo auténtico de quienes somos». Esta es la filosofía que guía a la marca sostenible de origen vizcaíno. Una personalidad audaz y con un estilo innato.