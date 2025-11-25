Talento local y moda sostenible

Gipuzkoa cuenta con grandes diseñadores y empresas que emplean materiales y procesos sostenibles en cada una de sus propuestas. En la última década nuestro territorio ... se ha convertido en líder de esta materia posicionándose como un ejemplo a seguir en el resto del Estado.

Este pasado sábado vivimos en Naturklima una buen muestra de todo ello. Once firmas presentaron un centenar de estilismos ante más de trescientas personas, en una amplia pasarela dividida en dos espacios. La décima edición del 'Desfile GK Green Fashion', promovido por el departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con Gipuzkoa de Moda, fue todo un éxito.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, dio la bienvenida a los asistentes poniendo en valor cada una de las ediciones celebradas desde el año 2016, ya que «desde el arranque la creatividad responsable y sostenible ha dado un paso de gigante».

El desfile lo presentó Laura Chamorro, directora de Gipuzkoa de Moda. Abrió la pasarela Maider Alzaga, con larga experiencia minimalista y creadora de piezas de línea nórdica. Royo «arrolló» con sus zapatillas deportivas urbanas. Eli Two, de la diseñadora Elisabet Perdiguero, inspirada en el legado de su familia, gustó a los entendidos, lo mismo que Giovanna Bittante y su colección de joyas 'Oriental'.

Los niños y niñas fueron protagonistas con las propuestas firmadas por Sonia Cepa de Akukuna. Emaus Gizarte Fundazioa presentó ocho conjuntos basados en patrones con cero residuos. Se estrenaron Limones y Flores, de Esther de Lucio, mostrando su arte en los zapatos, y Arana Studios, de Mauro Ramos y Cristina Letemendia, con sus espectaculares bolsos de piel. 'Kahtarsi' fue el nombre elegido para la colección colorista y atrevida presentada por la Escuela de Innovación Profesional AEG. 'Northem Soul', al más puro estilo británico de la firma Luzuriaga, dirigida por Leire Santillán, también recibió numerosos aplausos. Cerró la pasarela la tolosarra Inge Zubeldia, con sus propuestas nupciales, sofisticadas, elegantes y atemporales en blanco y negro.

Entre la amplia asistencia institucional no faltó la directora de Sostenibilidad, Mónica Pedreira; Agustín Valdivia, alcalde de Lasarte-Oria; Iñigo García, concejal de Diversidad y Medio Ambiente del ayuntamiento de San Sebastián; y Ana lópez, concejala del consistorio donostiarra.

Al evento también asistieron la directora de Eventos y Gastronomía de El Diario Vasco, Isabel Cortadi; la gerente de Garbera, Nuria Vegas; Oianko Choperena y Ricardo Crespo, asesores del departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa; Iban Buján y Lara Cañizo de Emaus Fundazioa; Sergio Catalán, Saroa Azkarate, Arrate de Marcos y Ohiane Gallego de la Escuela Superior de Moda AEG; Carlos Bengoa de Donosti City, Ana García de La Trastienda, José Ignacio Imaz de Ayma, Carmen Jaca de Tecnun, Gema Loiarte de Autocares Urpa, Susana Martínez de Casual Hoteles y Esteban Schnell, director de Typo 90.