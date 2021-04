Gipuzkoa de Moda ¡Socorro! No sé que ponerme para acudir a una comunión o a una boda Es tiempo de comuniones y este año sí se van a celebrar. También las bodas. En formato reducido, pero también vuelven los enlaces. Por lo tanto, es el momento de elegir el look perfecto que no desentone con la situación actual @matelier.design LAURA CHAMORRO Miércoles, 28 abril 2021, 09:18

No es una tarea sencilla porque la inmensa mayoría de los invitados llevan más de un año sin acudir a ningún evento social. Si antes las BBC (bodas, bautizos y comuniones) creaban cierta inseguridad entre algunas invitadas, el hecho de que haya transcurrido tantísimo tiempo desde la última celebración ha desembocado en muchas inseguridades a la hora de elegir ese look sofisticado que nos siente bien, sea adecuado y que no rompa con las normas protocolarias. Es fundamental tener muy presente que las comuniones no son pequeñas bodas y que las 'maxi' bodas, por el momento, han pasado a la historia. Es decir, debemos descartar de antemano los excesos, los estilismos en colores oscuros, los escotes de vértigo, las lentejuelas, los drapeados sin medida, la mezcla de tejidos y los complementos joya. Y tenemos que apostar por vestidos 'midi', trajes de chaqueta, monos combinados con 'blazers' y los 'outfit' dos piezas.

En el programa de hoy hablamos de protocolo, moda, estilismo, 'perfect looks' y peluquería y maquillaje con cuatro expertas en la materia: Elma Francés, directora creativa de Manuela va de fiesta; Inés de la Rosa, estilista y 'personal shopper'; Oihana Hernáiz, directora creativa de Tocados OH; y Alaitz Cascante; peluquera y directora del salón Alaitz Cascante Estilismo.

Toma nota porque el programa comienza en 3, 2 1... ¡adelante!