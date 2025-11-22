La sastrería femenina elevada está de moda

Con el ritmo imparable de la temporada, encontrar un estilismo que combine elegancia, sofisticación y comodidad se convierte en todo un desafío. En este escenario, ... la sastrería femenina recupera protagonismo y se actualiza con una visión más relajada y contemporánea. Los trajes de dos piezas se imponen como la apuesta estrella, confeccionados con tejidos renovados y cortes estudiados que estilizan la figura sin renunciar a la comodidad.

Una de las firmas que arrasa en esta corriente es Miphai, la marca que interpreta las tendencias desde una perspectiva que eleva la feminidad, proponiendo una selección de trajes versátiles pensados para convertirse en el uniforme infalible con el que conquistar cualquier ocasión durante estos meses. Entre sus diseños destaca 'Chelsea', un conjunto de americana y pantalón de tiro alto confeccionado en jacquard floral a tono. Disponible en varios colores, aporta el equilibrio perfecto entre sofisticación y personalidad para brillar en cualquier plan especial.

Para las amantes del estilo más romántico, la dirección creativa de esta popular firma propone el modelo 'Eos' compuesto por una falda 'midi' o pantalón combinado con una chaqueta estructurada de volúmenes definidos, convirtiéndose en el favorito de aquellas que optan por un clasicismo con intención.

La sastrería femenina se recupera y se actualiza con una visión más relajada y contemporánea

En clave más sensual, 'Gaia' ofrece la chaqueta más sugerente de la firma, acompañada de un pantalón bombacho que estiliza la figura y aporta un matiz desenfadado.

Para las que buscan sobriedad, 'Nyx' recupera esa misma idea en un estampado de pata de gallo, con pantalón acampanado y líneas depuradas.

El conjunto 'Aeon' apuesta por una feminidad empoderada en la clásica tonalidad verde de la temporada de otoño: pantalón acampanado que realza la figura y chaqueta entallada con escote sugerente y cuello perkins.

'Freya', uno de los diseños más especiales con estampado de raya diplomática en blanco y negro, escote cuadrado y un favorecedor corte 'peplum' ceñido a la cintura —rematado por un fajín coordinado—, dibuja una impecable silueta de reloj de arena.

Por último, el modelo 'Selena', compuesto por una chaqueta y un peto con hombreras definidas y corte entallado, es un conjunto ideal para llevar con una blusa o un jersey fino, permitiéndote crear una alternativa casual para un evento de día.

El auge de una marca

Esta temporada, Miphai consolida su visión de una sastrería renovada, actual y femenina, convirtiendo cada uno de estos conjuntos y modelos en aliados imprescindibles para triunfar en los planes más glamurosos de la temporada invernal y navideña.

Nacida en 2019, meses antes del estallido de la pandemia, y fundada por las directoras creativas Miro Taboada y Alicia Dávila, la firma de origen andaluz está especializada en vestidos de novia e invitada y ofrece diseños diferentes que encajan con las clientas más sofisticadas, atrevidas y vanguardistas, sea cual sea su estilo, y siempre fiel a las tendencias de cada temporada.

Incorpora un traje de chaqueta como básico imprescindible de tu armario y a triunfar.