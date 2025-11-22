Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los trajes de cuadros con mangas abullonadas han llegado para quedarse. MIPHAI
Gipuzkoa de moda

La sastrería femenina elevada está de moda

Te presentamos las propuestas sofisticadas (y atemporales) que realzan la silueta este otoño sea cual sea tu estilo. Desde las líneas más románticas a las más depuradas... ¡En la variedad está el gusto!

Laura Chamorro

Laura Chamorro

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Con el ritmo imparable de la temporada, encontrar un estilismo que combine elegancia, sofisticación y comodidad se convierte en todo un desafío. En este escenario, ... la sastrería femenina recupera protagonismo y se actualiza con una visión más relajada y contemporánea. Los trajes de dos piezas se imponen como la apuesta estrella, confeccionados con tejidos renovados y cortes estudiados que estilizan la figura sin renunciar a la comodidad.

