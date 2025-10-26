«Hemos puesto la base para dar otro salto importante

I. Belastegui Domingo, 26 de octubre 2025, 08:51 | Actualizado 09:05h. Comenta Compartir

Nada más terminar la maravillosa jornada de ayer, Laura Chamorro, directora de SSMF, realizaba la valoración de una edición que ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo, pero que también puede ser un punto de inflexión en el festival.

«Hemos pasado de cinco a seis jornadas, cuando en mayo ya habíamos aumentado en un día la duración del evento con el esfuerzo y la estructura que eso supone», valoraba. Además, «técnicamente hemos dado pasos al frente en muchos sentidos: a nivel de participantes ha sido el más extenso, todos los aforos se han llenado, la respuesta del público ha sido increíble y el resultado de los shows, fantástico», enumeraba.

Pero, además, miraba más allá al señalar que «2025 ha supuesto un punto de inflexión en muchos sentidos. Ya lo fue 2016, cuando cambiamos muchos de los montajes; después de la pandemia, con motivo del décimo aniversario, ya se dio otro salto importantísimo y este año se han puesto los cimientos de lo que puede ser un San Sebastián Moda Festival todavía más potente», valoraba esperanzada.

«Sabemos que tenemos un proyecto muy interesante entre manos, un proyecto que siguen miles de personas, que está muy integrado en el circuito de moda española, con las localizaciones más bonitas del mundo como el Museo Balenciaga, Museo San Telmo, este año el Laboratorium...», proseguía antes de concluir que «ha sido una edición que ha unido moda, industria, cultura, arte, innovación, sostenibilidad... Todos los conceptos de los que tanto hablamos, nosotros los hemos llevado a la práctica».

Por todo ello, «creo que hemos puesto la base de lo que va a ser otro salto importantísimo de cara a 2026. Si trabajamos en la línea correcta y seguimos sembrando, vamos a recoger frutos increíbles».

«No nos lo quita nadie»

Emocionada, reconocía que en este 2025 «ha habido que echar el resto, pero esta ha sido una 'joyita' de edición y eso no nos lo puede quitar nadie. Y a partir de mañana toca empezar a poner las bases de lo que tiene que ser otra etapa de crecimiento para el festival en todos los sentidos».

Laura Chamorro no podía terminar este balance sin poner en valor esa gran familia que es el equipo de San Sebastián Moda Festival: «Ha vuelto a demostrar que es un grupo de profesionales inmejorable, diría que irrepetible, y que todas las piezas que componen el puzzle encajan a la perfección».