Gipuzkoa de Moda La moda e industria local protegen colectivos vulnerables del Covid-19 Marina López, Presidenta de la Asociación de Moda Sostenible España cosiendo batas sanitarias en su casa Reorganizamos la industria textil y moda local española para suplir la demanda sanitaria y de colectivos vulnerables frente a la pandemia del Covid-19 GEMA GÓMEZ Directora de Slow Fashion Next Jueves, 2 abril 2020

Desde que empezó este complejo momento para todos nosotros, me propuse intentar aportar mi granito de arena a través de esta plataforma tan visible. Siendo nuestro foco las marcas y empresas de moda, diciendo que muchas de ellas son pequeñas, lo primero que se me ocurrió fue hacer un vídeo sobre los cinco aprendizajes que el sector textil podía hacer de este momento.

Después, pensando aún en cómo ayudar a estas empresas lanzamos el «Congreso 'online' mi empresa después del Covid-19» para ayudarlas a afrontar este paso de la mejor manera posible, hablando de cosas concretas que tuvieran que ver con economía 'micro' y 'macro', con el apoyo de la tecnología, con el desarrollo de habilidades internas para afrontar esta situación y por último, ayudarles a ampliar la visión del mundo: qué puede venir después del coronavirus. Las sesiones de la semana pasada tuvieron una acogida estupenda y creo que las de esta semana también lo van a tener.

Mientras, una amiga me preguntaba cómo había que tratar la ropa para desinfectarla. No tenemos un equipo para hacer la investigación pero lo que sí hicimos fue traducir este artículo de una fuente el Huffington Post para echar una mano y que la gente tuviera, por lo menos, algunas indicaciones.

También mandamos una 'newsletter' el viernes pasado sobre cómo hacerte una mascarilla tú misma explicando siempre que estas mascarillas solo protegen a los demás, no al que la lleva. Son unas mascarillas para no contagiar, no para no contagiarte y como veremos después, no tan recomendables como en un principio se podía pensar.

Pero nos faltaba el tema de las mascarillas y protección de personal sanitario y colectivos vulnerables. Así que empezamos a indagar. Carmen Torres de Moda España nos compartió esta información desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo: «en estos documentos se trata de explicar con detalle qué deben cumplir y cómo legalizar los diferentes tipos de mascarillas, pero como resumen ejecutivo, sin detalles, es lo siguiente. También te adjunto la información completa para la fabricación de mascarillas higiénicas«:

Mascarillas Higiénicas: no hay ninguna especificación. En la documentación adjunta se da una posible configuración de las mismas. Lo más importante es que quede claro que eso no es una mascarilla EPI, ni quirúrgica, para no crear falsa sensación de seguridad.

Mascarillas quirúrgicas: tienen que verificar que se cumplen los requisitos de la norma correspondiente, para lo que tienen que enviar la muestra a un laboratorio de ensayos acreditado (AITEX) y antes de producir, la Agencia Española del Medicamento debe darles autorización para producirlas.

Mascarillas EPI: tienen que enviar las muestras a un organismo notificado (AITEX o INSST) y que pasen las pruebas de la norma correspondiente.

Por otro lado, la Asociación Española de Normalización, UNE, facilita el acceso gratuito a numerosas normas técnicas. Se trata de documentos que describen procesos esenciales para la fabricación, desde las mascarillas, hasta los paños y sábanas quirúrgicas, pasando por guantes u otra ropa de protección.

Mascarilla realizadas por MODA22 Makers

En este enlace Jess, nuestra compañera y voluntaria de Fashion Revolution, ha hecho una recopilación de toda la información que se ha compartido porque en las especificaciones técnicas falta información.

Como veis en este documento oficial el tejido que se usa es Tejido no Tejido (TNT: textile non-tissé), convencional de 50-60 g/m2 o espesor: 0,3 -0,5 mm. Están formados por filamentos de diferentes plá́sticos dependiendo de su finalidad. Una de las recurrentes para curas es la mezcla de 50% viscosa 50% poliéster, pero unas compañeras de Almería nos hablaban de la «manta térmica» que se usa en agricultura y que es lo que están usando por allí. Os dejamos fotos y las especificaciones técnicas:

Aquí podéis ver las especificaciones técnicas de ese material

Los tapabocas de tela son peores por la retención de humedad, la reutilización de las máscaras de tela y la filtración deficiente, por lo que pueden aumentar el riesgo de infección, como mostraba este estudio que nos pasaba Verónica, asesora en temas de calidad y producción de prefabricados (certificación Ce y DIT, entre otros). Se necesita más investigación para informar del uso generalizado de máscaras de tela a nivel mundial. Sin embargo, como medida de precaución, las máscaras de tela no deben recomendarse para los trabajadores sanitarios, particularmente en situaciones de alto riesgo y las directrices deben actualizarse constantemente.

La OMS recomienda no usar mascarillas de tela caseras

En este otro estudio de la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN) dice: «El uso de tapabocas para prevenir coronavirus cuando no hay tos ni expectoración no está indicado porque la forma de trasmisión cuando no hay síntomas de tos es el contacto (la persona se toca las mucosas de la cara y luego toca superficies). Ademá́s es una prá́ctica de riesgo ya que incrementa el contagio porque las personas se tocan la cara constantemente y contaminan el tapabocas«. Y en este último enlace también podéis ver que es la misma recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Durant estos días también nos escribió María Almazán de Latitude a Blanca de 360FLab y a mí para preguntarnos cómo podíamos organizarnos para empezar a proveer mascarillas. Nosotras no trabajamos directamente con talleres pero lo que sí que tenemos es una red muy amplia de gente a nuestro alrededor y eso fue lo que propusimos: ir incluyendo en ese chat de Whatsapp a todas las personas que conocemos y que estaban haciendo lo mismo en diferentes partes de España.

En este grupo informal de WhatsApp que hemos creado, hay iniciativas de San Sebastián, Barcelona, Madrid, Murcia, Zaragoza, Cadiz, Pamplona, Alicante, Galicia y Andalucía. En este enlace, que ha recopilado Belén, voluntaria también de Fashion Revolution, tenéis a las voluntarias que formamos parte de esta iniciativa a la que hemos llamado «RED19: Textiles Sin Fronteras».

Agradezco a todos el estar ahí y la generosidad en compartir información que estamos viviendo cada día. Entre ellos, Ilazki Martirena de Pamplona, nos ha compartido este patrón de EOMETRIC para hacer una bata que podéis encontrar en este enlace.

Sobre cómo estamos organizando la red de logística, os comento que ésta necesita una producción-volumen, unas donaciones reales y constantes o semi constantes. Esta logística se puede llevar a cabo tanto con militares a los que ya se ha contactado y están a la espera, como con la Asociación 'Empresas por la Movilidad Sostenible'. Es indispensable que sea sin ánimo de lucro.

Batas realizadas en MODA22 Makers en Barcelona

Desde el viernes pasado y viendo todo el movimiento y la cantidad de mascarillas que se estaban haciendo en todos los sitios, empecé a entender que esto era una auténtica locura por muchos motivos: la homologación o no, los protocolos de higienización, tanto de los talleres que las producen como del producto acabado, aunque no sean homologadas, el tipo de materias que se pueden y no se pueden utilizar para hacer los diferentes tipos de mascarillas, y muy importante, la cantidad de residuos que todo esto genera… ya sabéis que un residuo es precio que vamos a pagar de una manera u otra. Era como formar parte de un círculo totalmente insostenible porque por muchas mascarillas que se produzcan, no todas tienen las especificaciones necesarias y se necesitan muchísimas.

Con estos pensamientos empecé a preguntar…

Y lo que entendí fue, según este documento que me pasó Verónica de Slow Fashion Next, que el virus muere expuesto a 70 grados durante 30 minutos. Con lo cual empecé a pensar que necesitábamos secadoras comerciales que llegan hasta los 100ºC para llevar a cabo este proceso, instaladas en los propios centros hospitalarios. Parece que no es una idea descabellada y así lo empecé a exponer.

Como veis en el punto 4, el virus muere a 70º durante 30 minutos

Pero llegó una idea mejor de la mano de mi compañera May López, experta en movilidad sostenible, cuando compartió esta noticia en uno de esos foros y hablaba de cómo una empresa de coches había usado luz ultravioleta para higienizar unos respiradores que había donado.

Esta noticia me llegó ayer, al mismo tiempo que otra amiga enfermera trabajando en un hospital publicaba una situación desesperada y compartía este mensaje:

Pero volvamos a nuestras reflexiones. La luz ultravioleta no es una tecnología nueva. Se usa desde hace mucho tiempo en laboratorios médicos, estaciones depuradoras de aguas residuales, sistemas de aire acondicionado e, incluso, piscinas y acuarios, así como en distintas etapas de los procesos industriales de alimentos y bebidas. La UV-C también se utiliza en entornos médicos y hospitalarios para la esterilización de instrumentos, superficies de trabajo y aire, y en usos médicos de la luz ultravioleta incluyen la desinfección y la esterilización sin el uso de productos químicos por su gran poder para destruir bacterias y virus.

No tenemos suficiente experiencia para afirmar que esta es la solución pero nos parece que pudiera ser una gran solución para la situación tan dramática que están viviendo los hospitales y que por mucho que sigamos produciendo mascarillas más o menos homologadas, no vamos a ser capaces de suplir la enorme demanda.

Por ello lanzamos un mensaje a todas las universidades que tienen un laboratorio microbiológico con un protocolo de actuación y que usan este tipo de lámparas para esterilizar sus aparatos, a toda aquella empresa que utilice esta tecnología con otros fines: por favor poneros al servicio de los Departamentos de Suministros o de Medicina Preventiva de los Hospitales, que escriba aquí en la sección de comentarios o que nos escriba a info@slowfashionnext.com. ¡Resistiremos!