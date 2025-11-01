El mocha mousse invade los accesorios

En plena resaca festivalera, los amantes de la moda siguen analizando las propuestas de cada firma 'made in Spain' y 'made in Euskadi', y las ... corrientes presentadas sobre las pasarelas invaden las tiendas. Y en un contexto en el que el otoño parece que ha desembarcado definitivamente en nuestros armarios, la firma Zahati, referente en accesorios artesanales de diseño contemporáneo, ha lanzado para esta campaña una propuesta de gorros inspirada en el color de la temporada: el mocha mousse. Una línea que reafirma el espíritu de la marca, reconocida por su compromiso con la artesanía y el diseño contemporáneo. Su lenguaje es el de los materiales naturales y su mensaje, una reivindicación de lo hecho con las manos en una era de producción acelerada.

Desde su taller, Zahati apuesta por la producción lenta y sostenible, con una clara vocación por la durabilidad y la atemporalidad. En esta nueva colección, la marca vuelve a demostrar su capacidad para combinar diseños de líneas puras y personalidad marcada.

'Be cool, be chic'

Cuando el frío se instala y el cielo amenaza con lluvia, el gorro se convierte en mucho más que un elemento funcional. Es protección, sí, pero también carácter. Un buen sombrero tiene el poder de transformar un conjunto sencillo en una declaración de estilo. Zahati entiende ese equilibrio entre utilidad y estética, por eso propone modelos que no buscan camuflarse en el armario de invierno, sino destacar como piezas clave de una estética que equilibra lo tradicional y lo vanguardista.

El mocha mousse es una mezcla precisa entre el marrón y el beige que transmite esa calma, sofisticación y cercanía. En una temporada que celebra la calma cromática, los tonos tierra vuelven con fuerza, pero dejan de ser básicos para convertirse en protagonistas. Frente al exceso de color y el brillo digital, el mocha mousse propone una elegancia orgánica que dialoga perfectamente con las texturas naturales y los acabados artesanales.

En el caso de los modelos de Zahati, los modelos 'Charolito' reflejan a la perfección su esencia. El 'Charolito Taupe Ala L', en el color de la temporada con su ala amplia y estructura firme, se reivindica como una pieza con presencia y personalidad. En contraste, el 'Charolito Mulberry ala S' apuesta por una silueta más compacta y depurada, perfecto para quienes buscan un accesorio más funcional.

El 'Yoyo Marrón' destaca por su diseño relajado y su acabado suave al tacto. Su interior forrado en borreguito proporciona una sensación de abrigo y confort. El diseño 'Yoyo Pana Terracota', en cambio, ilumina la paleta de marrones de la colección. Un modelo versátil que añade otra visión de la temporada a través de la pana.