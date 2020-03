El «mejor diseñador español» de 2020 confirma su presencia en el GdM San Sebastián Moda Festival Juan Vidal, diseñador español premiado por desarrollar la «mejor colección» de la pasada Mercedes - Benz Fashion Week Madrid, será uno de los creadores que pisará la pasarela del majestuoso Museo Balenciaga el próximo 7 de mayo LAURA CHAMORRO Lunes, 9 marzo 2020, 09:21

Faltan dos meses para la edición primavera-verano del GdM San Sebastián Moda Festival y se empiezan a desvelar las firmas que encabezarán un cartel repleto de marcas consagradas a nivel estatal y regional, junto a firmas y diseñadores más emergentes que buscarán visibilidad y proyección gracias al Festival de la Moda líder en Euskadi.

La presencia de Juan Vidal reforzará el trabajo que se lleva desarrollando desde la organización con el objetivo de convertir el evento, no solo en un referente para la industria textil guipuzcoana y vasca, sino en una alternativa a pasarelas consagradas como la Mercedes - Benz Fashion Week Madrid o la 080 de Barcelona.

Para Juan Vidal supone «un reto y un honor», según sus primeras impresiones, presentar su trabajo en la casa del maestro Balenciaga en un año en el que el diseñador ha dado un salto cualitativo ganando por cuarta vez el premio a la mejor colección en la Semana de la Moda de Madrid, y un impulso cuantitativo a nivel internacional firmando un contrato con el agente comercial que ha liderado el desarrollo de Rocksanda y Ellery, dos de las firmas británicas más reconocidas del momento.

Borja Luna

Una trayectoria repleta de premios y reconocimientos

Juan Vidal nace en Elda (Alicante), en el seno de una familia vinculada a la moda. Formando parte de la cuarta generación de sastres, inicia su formación artística en la Universidad de Barcelona de Bellas Artes y posteriormente cursa estudios especializados en moda en la Escuela Superior Felicidad Duce. Antes de finalizar su formación superior gana el premio ModaFad y desde entonces ha desfilado en diferentes pasarelas nacionales e internacionales.

El año 2012 fue definitivo para el crecimiento de su marca, comercializando sus diseños de manera internacional en puntos como Spiga 2 o Luisa Via Roma. Durante estos años Juan Vidal ha recibido numerosos premios que avalan su trabajo como el premio 'Who's On Next', otorgado por la revista Vogue; el premio Telva al mejor diseñador nacional, o el Premio Nacional de la Moda concedido por el Ministerio de Industria español.

Borja Luna

«Una colección que enamorará «la casa del Maestro»

El GdM San Sebastián Moda Festival acogerá la primera jornada de desfiles el 7 de mayo en el Museo Balenciaga y Juan Vidal será el primero en pisar dicha pasarela. Lo hará con una selección de sus diseños icono, maridados con la colección otoño-invierno 2020/2021 en la que el personaje Bárbara Cartland será la protagonista.

Esta colección invitará a descubrir la delicadeza, la dulzura, la suavidad, el recuerdo, la infancia, la nostalgia y otros elementos simbólicos relacionados con la afeminación como armas invisibles de doble cara, capaces de acariciar, pero también de rasgar. «El invierno 2020 escribe un romance en honor a Bárbara Cartland, una mujer icónica dentro de la literatura inglesa con más de 600 novelas publicadas en tono color rosa, contando historias llenas de belleza y amor que siempre gozan del confort de un final feliz. En ella está inspirada esta colección», desvela Juan Vidal, director creativo de la firma.

Las creaciones están compuestas por una paleta de color evolutiva. Comienzan con luminosos tonos vainilla en largos abrigos sastre, combinados con camisas de tafetán con cuellos caramelo. Avanza el color hacia los tonos toffee y tostados, donde cobra protagonismo un traje-short de edición limitada confeccionado con paños 'vintage' reciclados de la sastrería familiar. «Es un pequeño homenaje al oficio de mi padre. Una manera de unir el antes y el ahora a través de 15 unidades creadas de forma artesanal», puntualiza Vidal.

El rubor es representado a través de rosáceos y la inocencia se ve interrumpida por sonrojados granates. Conforme avanza la colección, se introducen los tonos chocolate, castaños, grises pardos y azules tenues, para acabar en un intenso negro seductor y salpicado de miles de flechas de Cupido en forma de lentejuela bordada a mano sobre organza negra y roja.

«Quiero que la mujer tenga presencia, que nunca pierda la clase. A veces la elegancia pasa desapercibida, pero con un toque de extravagancia, la magia sucede», finaliza el creador español, que no dejará indiferente a las más de 400 personas que invadan las gradas del Museo Balenciaga el primer jueves del mes de mayo.