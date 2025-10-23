La tienda de moda que cambia de ubicación en el Centro Comercial Garbera de San Sebastián El comercio de ropa se trasladará al antiguo local que ocupaba la cadena valenciana de perfumería, Druni

M. S. Jueves, 23 de octubre 2025, 15:34 Comenta Compartir

La tienda de moda Koröshi anuncia su traslado al antiguo local de Druni en el Centro Comercial Garbera de San Sebastián. El establecimiento de ropa, inspirada en la cultura japonesa, se encuentra en obras y su local será más grande que el anterior que ocupaba antiguamente.

Koröshi es «una marca de ropa moderna para hombres y mujeres jóvenes que se inspira en la cultura popular japonesa para crear sus prendas, estampados y motivos», explican en su página web. «Koröshi tiene un estilo joven, desenfadado y actual». Además es conocida por ser una marca asequible para todos los bolsillos.

La ropa de esta firma se caracteriza por ser muy llamativa y estar inspirada en los motivos y la simbología oriental. Pero, aunque su inspiración es completamente japonesa, la marca de ropa Koröshi se fundó en Barcelona en el año 2000.

Más de 40 tiendas de Koröshi

Los creadores de este local, que cuenta con tres tiendas en Gipuzkoa, ubicadas en Irun, Usurbil y Garbera, son Sonia Plaza y Miguel Ángel Cabot. Ambos crearon sus prendas en un garaje de veinte metros cuadrados, motivados por su gusto por la cultura japonesa.

En 2004, Koröshi abrió su primera tienda en Barcelona y desde entonces la red comercial de la empresa ha ido creciendo con la apertura de establecimientos en múltiples ciudades. En la actualidad la firma cuenta con más de 40 tiendas en España, la mayoría de ellas situadas en centros comerciales. Actualmente, se encuentra en plena expansión y este 2025 se ha propuesto llegar a las 50 tiendas.

La marca, que está presente desde hace varios años en Garbera, ahora se encuentra en obras, ya que se trasladará al antiguo local que ocupaba la cadena valenciana de perfumería, Druni. Y también se encuentra en busca de trabajadores para la nueva tienda.