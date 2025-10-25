Otra forma de hacer y comprar es posible

Mirari Gómez Sábado, 25 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

El jueves es un día marcado en rojo en la programación de cada edición de San Sebastián Moda Festival. No solo es el día en el que el Museo Balenciaga abre sus puertas para acoger los desfiles de algunas de las firmas más destacadas a nivel nacional -en esta ocasión fue el turno de Ailanto y CLARO Couture-, sino que también es la mañana en la que DV Gunea acoge un foro formativo y divulgativo que plasma el compromiso de este festival por dar espacio a la sostenibilidad.

Hablamos de la Jornada de Moda Sostenible que, organizada por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de su pionero clúster GK Green Fashion, se ha erigido en una cita ineludible para reivindicar, en esta su decimoctava edición, que otra forma de hacer y consumir moda es posible y necesaria; así como que la moda sostenible no es futuro, sino presente.

Bajo el título 'Salud, transformación y responsabilidad en la industria textil', la jornada propuso cuatro horas de intensa e interesante actividad que estuvo moderada por Laura Chamorro, directora de SSMF, y tuvo como protagonistas a una decena de expertos en la materia llegada de diversos puntos del Estado. Hubo un par de bajas forzosas de última hora provocadas por esa borrasca que afectó a las comunicaciones terrestres, aéreas y ferroviarias del territorio.

El público, compuesto por casi un centenar de personas que asistieron físicamente y otras muchas que estuvieron presentes vía online, pudo disfrutar y aprender de lo lindo en esta jornada, a través de tres ponencias y otras tantas mesas de diálogo. Precisamente esos debates pusieron el foco en cada una de las tres dimensiones recogidas en el nombre de la jornada: salud, transformación y responsabilidad.

En el ámbito de la salud quedó en evidencia que la moda no es algo accesorio ni superficial, sino que, en cuanto a que convivimos piel con piel con ella, tiene una incidencia directa en el bienestar humano, pudiendo generar alergias o problemas de salud de diversa índole.

En cuanto a la transformación, hay muchas empresas a lo largo de toda la cadena de valor que están demostrando que otro camino es posible en un sector textil en el que, más allá de economía, ya se habla también de impacto social y ambiental. Por último, y relacionado con que es un tema que nos implica a todos, se puso en valor la responsabilidad individual. Porque los consumidores también son parte de un cambio que nos ha de llevar a apostar por la calidad y no por la cantidad.