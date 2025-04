Andrea Romeo, propietaria de Bambola: «No me gustaría prescindir de ninguna de mis dos compañeras. Necesitamos ayuda de verdad»

Laura Chamorro San Sebastián Jueves, 26 de marzo 2020, 15:23 | Actualizado 20:03h. Comenta Compartir

Ella se llama Andrea Romeo y es la propietaria de la firma Bambola. Lleva 16 años al frente de su negocio y reconoce que «hemos ido evolucionando, adaptándonos a los nuevos tiempos, pero jamás nos hemos encontrado en esta situación».

Tras casi dos semanas de encierro en casa, hace un balance de las sensaciones, de la «montaña rusa» que está viviendo su micro pyme, se niega a «tener que prescindir de las dos compañeras que tiene en su empresa» porque le ha costado mucho llegar hasta aquí, pide ayuda política «de verdad», hace un llamamiento a «comprar en el pequeño comercio que tanta vida aporta a las ciudades tras superar esta alarma sanitaria», pero también insiste en que «si la primera crisis no me echó, en ésta me niego a bajarme del carro».

Atentos al testimonio real, natural, sin coraza, pero positivo que nos facilita la directora creativa de la firma en el vídeo: