Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sigue en directo el 'face to face' con los galardonados en los Premios de la Moda de Euskadi

Sigue en directo el 'face to face' con los galardonados en los Premios de la Moda de Euskadi

Inma_Lo, Ramón Ezkerra y González Larrauri reciben mañana su premio en San Telmo, pero hoy visitan DV Gunea para explicar sus respectivos casos de éxito

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:34

Comenta

Impulsados por el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco, los Premios de la Moda de Euskadi celebran su octava edición en el marco de San Sebastián Moda Festival. En esta ocasión, serán Inma_Lo, Ramón Ezkerra y González Larrauri las firmas y profesionales reconocidos. Recibirán su galardón el sábado en San Telmo, pero hoy, viernes, visitarán DV Gunea, donde se celebra ese ya clásico 'face to face' en el que los premiados explicarán sus respectivos casos de éxito para, después, en una mesa de diálogo, intercambiar pareceres en torno a los diferentes modelos de negocio actuales en el sector comercial vasco en un coloquio titulado 'Estructuras innovadoras de presente y de futuro'.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  3. 3 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  4. 4

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  5. 5 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  6. 6

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  7. 7 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue en directo el 'face to face' con los galardonados en los Premios de la Moda de Euskadi