Sigue en directo el 'face to face' con los galardonados en los Premios de la Moda de Euskadi Inma_Lo, Ramón Ezkerra y González Larrauri reciben mañana su premio en San Telmo, pero hoy visitan DV Gunea para explicar sus respectivos casos de éxito

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:34 | Actualizado 11:41h.

Impulsados por el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco, los Premios de la Moda de Euskadi celebran su octava edición en el marco de San Sebastián Moda Festival. En esta ocasión, serán Inma_Lo, Ramón Ezkerra y González Larrauri las firmas y profesionales reconocidos. Recibirán su galardón el sábado en San Telmo, pero hoy, viernes, visitarán DV Gunea, donde se celebra ese ya clásico 'face to face' en el que los premiados explicarán sus respectivos casos de éxito para, después, en una mesa de diálogo, intercambiar pareceres en torno a los diferentes modelos de negocio actuales en el sector comercial vasco en un coloquio titulado 'Estructuras innovadoras de presente y de futuro'.