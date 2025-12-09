ECOALF: espacio y moda sostenible

La firma estrena en la calle Txurruka 5 una tienda que integra cartón reciclable, su colección otoño-invierno y un amplio equipo.

Curiosidad e interés entre los donostiarras y los invitados venidos de otros lares despertó la puesta de largo del primer establecimiento propio de ECOALF en San Sebastián, concretamente en la calle Txurruka nº 5. Un amplio espacio de 185 m² que integra un sistema constructivo en cartón reciclable.

La inauguración reunió a más de 150 personas. Javier Goyeneche, fundador y presidente de ECOALF, subrayó la importancia estratégica de Donostia para la firma y destacó la coherencia entre producto y espacio creando líneas y localizaciones con menor impacto.

Cabe recordar que la circularidad se incorpora e integra en la tienda con una construcción en cartón reciclable certificado, combinado con otros materiales responsables, para lograr un diseño modular y trazable.

De esta manera, el proyecto completa una puesta de largo totalmente circular vinculada a la moda sostenible y a su colección invernal que Laura Chamorro, directora de Gipuzkoa de Moda y una de las invitadas al evento, calificaba este fin de semana en DV de «actual, sofisticada, 'sport chic' y súper versátil, con la calidad y la durabilidad por bandera a través de tejidos nobles y colores cálidos».

Acudieron al multitudinario acto figuras como Lucía Marzo, CEO de la agencia SF40, y su director, Andrea Donati. Tampoco faltaron Mikel Chillida, director de Desarrollo de Chillida Leku; Pablo Letamendia; la 'influencer' Iera Paperlight, junto a su marido, Pau; el surfista, Borja Agote; y Nerea Ortega y Unai de Vicente junto a diseñadores, periodistas, deportistas, arquitectos, fotógrafos y creadores de contenido. No faltó el catering de la empresa Ona y música del DJ Nico Muñoz.

Al margen del establecimiento en Donostia, ECOALF cuenta con tiendas propias en Madrid, Barcelona, Bilbao, Biarritz, Milán y Tokio, junto a más de un millar de puntos de venta multimarca internacionales.