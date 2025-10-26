«Sin duda, la mejor de las últimas ediciones de San Sebastián Moda Festival» Ailanto y CLARO Couture brillaron con excelentes propuestas inéditas para la temporada primavera-verano del año que viene

Los hermanos Muñoz de Ailanto en el 'photocall' junto con algunas de las modelos tras el desfile.

Joti Díaz San Sebastián Domingo, 26 de octubre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Balenciaga volvió a brillar como siempre, convirtiendo su magnífico espacio polivalente en pasarela para San Sebastián Moda Festival. Halagos de las y los espectadores hacia las firmas que participaron en esta gran fiesta de la moda. No han desmerecido las anteriores ediciones, pero la del jueves fue histórica.

Laura Chamorro, directora de SSMF, junto al resto del equipo, apostó por Ailanto y CLARO Couture y el acierto fue total.

Comenzó la noche con Ailanto, de los hermanos vizcaínos Aitor e Iñaki Muñoz, con destacada presencia en Madrid y Barcelona. En sus vacaciones veraniegas frecuentan atractivos turísticos, y de ahí se han inspirado para construir la colección inédita presentada en Getaria. Con Pompeya como hilo conductor, sos looks con mucho colorido y una excelente puesta en escena impresionaron al público.

Diferente y espectacular fue la colección de CLARO Couture. Fernando Claro y su hija Beatriz, directores creativos de la marca, ofrecieron alta costura, con piezas de novia de lujo, 'looks' muy estudiados, sofisticados y elegantes.

Ambas firmas recibieron la 'Aguja de Oro', diseñada por Alex Vallejo Joyeros, que entregó la diputada de Cultura, Goizane Álvarez.

En el kissing room disfrutamos de una excelente cena de Sharma Catering y de los buñuelos de pastelería Casa Otaegui.

La representación institucional la lideró la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, junto a la diputada general, Eider Mendoza; la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña; la alcaldesa de Donostia, Nekane Arzallus; y el alcalde de Getaria, Haritz Alberdi. Izaskun Gómez, directora de Comercio del Gobierno Vasco, acudió a la cita junto a los concejales donostiarras, Ana López e Iñigo García.

Representando a El Diario Vasco no faltó Iñigo Martín, director general; Isabel Cortadi, directora de Eventos y Gastronomía; Iñigo Iribarnegaray, consejero de DV y director general de Nuevos Negocios de Vocento; Javier Roldán, adjunto a la dirección, junto a Kiki Artaza; y Arantxa Aldaz, jefa de Información, junto a Igor Llano.

De otras entidades: Miren Vives, directora del Museo Balenciaga; Asier Labarga, director de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid; Ainhoa Garitano y Olga Parra, del Ayuntamiento de Bergara; Nuria Vegas y María Ayastuy, de la dirección de Garbera; Iñigo Zubiarrain, gerente de Etxe&co, junto a María Aguado; Rafael González, director del Hotel María Cristina y Shirin Petran; el presidente de Hostelería Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena y Laura Mateos; Idoia Yeregui y su hija, Naike Senderos; Pilar del Val y Thalia Mehravari; Arantxa Guezuraga, directora de Sharma Catering; Andrea Chao, directora de The Social Hub; Nerea Rodríguez, gerente de San Sebastián Shops; Víctor Serna, propietario de Loreak Mendian; Estibaliz Tello, Presidenta de Federación Gipuzkoa Merkatariak; Pilar Landa, responsable de Villaflores y creadora de la decoración floral del evento; Nerea Azpiazu de Altuna y Uria; Beatriz Selles y Ramón Ezkerra, director creativo de la firma; Gorka Fuentes y Julio Miyares que, como muchos invitados, llegaron de Madrid; Marcial Muñoz, de Noventa Grados; Virgnia González, de González Larrauri; Helena Iturralde, de Manila San Sebastián, y algunas creadoras de contenido como Eloísa Patat.

