Un debate sobre moda sostenible en DV Gunea

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:59

Mónica Pedreira Directora foral de Sostenibilidad y Transición Ecológica «La moda está llamada a liderar un cambio»

La apertura de la Jornada de Moda Sostenible realizada por Mónica Pedreira, directora foral de Sostenibilidad y Transición Ecológica, sirvió para poner en valor el trabajo realizado desde 2017 por GK Green Fashion, un proyecto «pionero» nacido con la «convicción de que la moda del futuro no puede construirse a costa de la salud ni del planeta ni de las personas». Una intuición hoy convertida «en una certeza a nivel internacional» y que ha hecho de Gipuzkoa «un referente de la moda sostenible».

Porque hablamos de «un territorio pequeño en dimensión, pero grande en compromiso» que, a través de este clúster, «teje alianzas para impulsar que la moda sea un motor de desarrollo económico, pero también de salud y bienestar». Consideró que «la moda está llamada a liderar un cambio cultural y económico en favor de la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad social» y dejó la reflexión de que es una transición «que nos implica a todos», también a una ciudadanía a la que recordó que «no se trata de consumir más, sino mejor».

Clara Mallart Experta en sostenibilidad del clúster catalán «El modelo textil anterior está obsoleto»

Defendiendo la sostenibilidad como motor estratégico para la industria de la moda, Clara Mallart fue la encargada de pronunciar una ponencia inaugural que nos sumergió en el clúster catalán de la moda y el textil MODACC. Consultora de dicha entidad, Mallart explicó que la industria de la moda en Cataluña «está representada por unas 2.800 empresas, que facturan 15.351 millones de euros, representando un 8 % del PIB».

Como características diferenciales del clúster mencionó que agrupan empresas de toda la cadena de valor del sector, «lo que favorece una mejor comprensión de cómo se configura y funciona el ecosistema catalán»; así como que trabajan bajo el concepto de «valor compartido, que aborda no solo la idea de generar valor en la propia empresa, sino a través de toda la cadena de valor».

En un contexto más amplio, consideró que nos hallamos ante «un contexto de crisis global sin precedentes», con un «modelo de consumo y producción que ha llegado a su fin» en un sector que «está pasando de nunca haber sido regulado, a estarlo».

Begoña Borrell y Santi Mallorquí 'key account manager' del Instituto Tecnológico Textil AITEX y CEO de Organic Cotton Colours «Tenemos que aprender a leer el etiquetado»

Del mismo modo que miramos los ingredientes de los productos alimentarios, ¿por qué no hacerlo con los artículos textiles? En este sector «es muy importante el etiquetado, que el consumidor sepa interpretar cómo y de qué está hecha una prenda», advirtió Begoña Borrell, 'key account manager' del Instituto Tecnológico Textil AITEX, al mismo tiempo que incidió en que «es fundamental controlarlo para garantizar la seguridad de quien se la ponga».

Coincidiendo con ella, Santi Mallorquí, CEO de Organic Cotton Colours, aclaró que «la relación entre químicos y textil va más allá de la composición» e introdujo un nuevo concepto que trasciende la producción orgánica: «Implica no solo respetar, sino nutrir el suelo y dejarlo mejor de lo que estaba». Ambos abordaron el «serio problema» que presentan los microplásticos, cuando «un 35 % de los mismos procede de esta industria textil» y emplazaron a concienciar e instruir a la sociedad para cuidar su salud a través de la ropa: «Hay que aprender a mirar y leer las etiquetas».

Juan Ortiz (ECODES), Edu Uribesalgo (Ternua) y Mikel Elzo (SKFK) «Hay que comprar menos pero hacerlo mejor»

Fue una mesa de diálogo tan intensa como enriquecedora, toda vez que reunió a una terna de representantes sin pelos en la lengua. Compartieron su evolución dos firmas vascas de referencia como son Ternua Group y SKFK; y también se contó con el punto de vista de ECODES. El director general de la fundación, Juan Ortiz, apuntó que «el sector textil tiene un montón de retos por delante de gran trascendencia, derivados la mayoría de esa sobreproducción predominante», esperanzado por que «la economía circular, aunque va tarde, terminará por ganar terreno en el ámbito de la rentabilidad».

Si bien Edu Uribesalgo, de Ternua, consideró que «hay que ser coherente con lo que se dice y se hace»; Mikel Elzo, de SKFK, denunció que «las empresas lo tenemos difícil para mantener un propósito ético, siendo rentables y cumpliendo con la legislación ingente». Se formó un bonito debate que dejó conclusiones como que «hay que comprar menos, pero mejor» o que «en el futuro habrá 'chatarreros' de la moda que harán negocio con el residuo textil».

Carmen Torres y Rosa P. López «Concienciación no siempre es acción»

Fue una mesa redonda menos concurrida de lo previsto -Noemí Paniagua y Sònia Flotats no pudieron acudir a consecuencia de la borrasca-, pero ello no afectó la clarividencia de los mensajes que se lanzaron en torno a las tendencias de consumo. Carmen Torres, secretaria general de la Confederación ModaEspaña y ASECOM, puso en evidencia que «la normativa actual del etiquetado es limitada» y anunció que están trabajando en la implantación de un pasaporte digital de producto «que marque toda la trazabilidad del producto a través de un QR legible por el consumidor y que ofrezca información verificable por terceros de toda la cadena de valor».

Aunque «concienciación no siempre se traduce en acción», la experta en tendencias de consumo Rosa P. López citó multitud de datos y estudios tratando de explicar qué guía la decisión de compra de los diferentes target de consumidores. «El factor precio está en la mayoría de las decisiones», argumentó antes de hacer ver que la información es clave para evitar caer en el 'green-washing' de las marcas.

Brenda Chávez Periodista e investigadora «El término sostenibilidad se está vaciando»

Una de las voces de referencia en la divulgación en materia de consumo responsable y sostenible como es Brenda Chávez puso el broche de oro a la jornada con una ponencia de clausura que trató de entrar en el pensamiento de los consumidores. Arrancó argumentando que «en un escenario complejo de transición estructural» es cada vez «más complicado realizar predicciones», pero no tuvo duda en afirmar que «la palabra 'sostenibilidad' está cada vez más vaciada de significado» debido a que «estamos viviendo una contraofensiva reaccionaria contra normas de sostenibilidad como la Agenda 2030, el pacto verde, etc.».

La experta realizó un exhaustivo repaso por el comportamiento de consumo que muestran los diversos perfiles poblacionales, como son las familias o las generaciones sénior o jóvenes, en los que hay «una contradicción entre los ideales sostenibles bien implementados y su poder adquisitivo». Ello le llevó a concluir su exposición con el 'tip' de «conocer y segmentar a los consumidores para poder adaptar los mensajes» de la marca.