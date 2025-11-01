Color en los pies para elevar la neutralidad Celia B x GIVE A PON se ha convertido en la explosión de color y de comodidad de la temporada con la artesanía como punto de partida

Laura Chamorro San Sebastián Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

La moda respira un aire nuevo y a la vez antiguo, uno que huele a hilo, a manos que crean y a historias que se tejen sin prisa. Un tiempo donde la artesanía y la individualidad se consolidan como el verdadero lujo, el que no se ostenta sino que se siente. Y en este paisaje de regreso al origen, tan presente en la última edición de San Sebastián Moda Festival de la mano de firmas como Ailanto, aparece también Celia B, la diseñadora que ha hecho del color un manifiesto y de la alegría una forma de existencia, uniendo su universo a GIVE A PON, la marca neerlandesa que fabrica en Grecia calzado artesanal, para dar vida a una colaboración que convierte las zapatillas de estar por casa en un gesto de belleza cotidiana, en un pequeño objeto de deseo que sonríe desde el suelo.

Es una alianza que parece escrita en el destino, un diálogo entre dos lenguajes que hablan el mismo idioma de la emoción y la materia, el de la moda que se atreve a ser lúdica y el de la artesanía que honra lo imperfecto, nace una colección cápsula que conjuga comodidad, diseño y un ADN profundamente humano, un par de piezas que transforman el concepto de descanso en una experiencia estética, en una forma de decir que incluso dentro del hogar puede habitar el estilo.

Las texturas son cálidas y suaves, sobre ellas los bordados laten como recuerdos de culturas antiguas que todavía saben danzar al ritmo del color, porque cada par está hecho a mano.

Una sinfonía de folclores entrelazados culmina en un pompón multicolor

El modelo chocolate surge como un canto a la intensidad y las corrientes más actuales, con su base marrón oscuro que acoge bordados en fucsia, naranja y verde neón. Una sinfonía de folclores entrelazados que culmina en un pompón multicolor, juguetón y festivo, casi una declaración de libertad textil, mientras que el modelo crudo se presenta más etéreo, más femenino, un susurro en tonos beige naturales con bordados corales, rosas y dorados que evocan delicadeza, rematado con un pompón suave que parece flotar, como si el sueño tuviera textura.

Celia Bernardo, el alma detrás de la firma, lo resume con la honestidad de quien diseña desde el corazón, diciendo que con GIVE A PON ha querido «celebrar la artesanía, el color y la comodidad», impulsando que cada paso en casa sea «una pequeña dosis de felicidad».

Una frase final que recoge la filosofía de entender el color como una forma de energía que habita incluso en los rincones más íntimos del día.