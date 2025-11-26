Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gipuzkoa de Moda

La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián

La firma de moda sostenible, con prendas hechas con productos reciclados, abrirá su local a principios de diciembre en la capital guipuzcoana

M. S.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:15

Comenta

La firma de moda sostenible, Ecoalf, con prendas hechas con productos reciclados e inmersa en un plan de expansión nacional e internacional, abrirá su primer local en el centro de San Sebastián a principios de diciembre y lo hará en la calle Txurruka 5 con una gran fiesta de inauguración.

Según ha podido saber este periódico, la tienda de moda sostenible, hecha de cartón, abrirá el próximo miércoles 3 de diciembre sus puertas con una fiesta de inauguración que tendrá lugar de las 19.00 a las 21.00 horas y que contará con la presencia de su fundador, Javier Goyeneche, hijo del donostiarra Alfredo Goyeneche (deportista y ex presidente del Comité Olímpico Español).

Fundada en el año 2009 por Javier Goyeneche, hijo del donostiarra Alfredo Goyeneche (deportista y ex presidente del Comité Olímpico Español), esta firma se encuentra en alrededor de 1.500 puntos de venta, entre tiendas propias y 'corners' en grandes almacenes y otros espacios multimarca, repartidos por ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga, o incluso ubicaciones internacionales como Berlín, Tokio, Milán, Ciudad de México y Biarritz, cuya tienda abrió a principios de mayo de este año.

La tienda de moda sostenible que aterriza en San Sebastián

'Ecoalf' fue el nombre original con el que la marca se registró en 2009: «'Eco'», «que no daña el medio ambiente», y «'alf'», que representa los nombres de los hijos del madrileño de 55 años de edad, Javier Goyeneche, Á́lvaro y Alfredo. Goyeneche «quería crear una marca de moda realmente sostenible» y pensó que «lo más sostenible era no seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada, para garantizar las necesidades de las futuras generaciones».

Ecoalf, cuyo lema: 'Because there's no planet B' (Porque no hay un planeta B), ha dado la vuelta al mundo, cuenta con todo tipo de prendas deportivas, pantalones, camisetas, chaquetas, abrigos, plumíferos y hasta calzado, que se producen de una manera sostenible.

En sus prendas la firma utiliza materiales reciclados, dando una segunda vida a residuos como nylon, poliéster, lana y algodón reciclado, reduciendo así el consumo de agua y emisiones de CO2. Además, han incorporado materiales de origen natural que, aunque no son reciclados, tienen igualmente un bajo impacto medioambiental, como el lino, cáñamo, fibras celulósicas o algodón orgánico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  4. 4

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  5. 5 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  8. 8 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  9. 9 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  10. 10

    Xabier Anduaga, Tambor de Oro: «Ha sido la llamada más importante de mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián

La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián