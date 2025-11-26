La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián

M. S. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

La firma de moda sostenible, Ecoalf, con prendas hechas con productos reciclados e inmersa en un plan de expansión nacional e internacional, abrirá su primer local en el centro de San Sebastián a principios de diciembre y lo hará en la calle Txurruka 5 con una gran fiesta de inauguración.

Según ha podido saber este periódico, la tienda de moda sostenible, hecha de cartón, abrirá el próximo miércoles 3 de diciembre sus puertas con una fiesta de inauguración que tendrá lugar de las 19.00 a las 21.00 horas y que contará con la presencia de su fundador, Javier Goyeneche, hijo del donostiarra Alfredo Goyeneche (deportista y ex presidente del Comité Olímpico Español).

Fundada en el año 2009 por Javier Goyeneche, hijo del donostiarra Alfredo Goyeneche (deportista y ex presidente del Comité Olímpico Español), esta firma se encuentra en alrededor de 1.500 puntos de venta, entre tiendas propias y 'corners' en grandes almacenes y otros espacios multimarca, repartidos por ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga, o incluso ubicaciones internacionales como Berlín, Tokio, Milán, Ciudad de México y Biarritz, cuya tienda abrió a principios de mayo de este año.

La tienda de moda sostenible que aterriza en San Sebastián

'Ecoalf' fue el nombre original con el que la marca se registró en 2009: «'Eco'», «que no daña el medio ambiente», y «'alf'», que representa los nombres de los hijos del madrileño de 55 años de edad, Javier Goyeneche, Á́lvaro y Alfredo. Goyeneche «quería crear una marca de moda realmente sostenible» y pensó que «lo más sostenible era no seguir utilizando los recursos naturales del planeta de manera indiscriminada, para garantizar las necesidades de las futuras generaciones».

Ecoalf, cuyo lema: 'Because there's no planet B' (Porque no hay un planeta B), ha dado la vuelta al mundo, cuenta con todo tipo de prendas deportivas, pantalones, camisetas, chaquetas, abrigos, plumíferos y hasta calzado, que se producen de una manera sostenible.

En sus prendas la firma utiliza materiales reciclados, dando una segunda vida a residuos como nylon, poliéster, lana y algodón reciclado, reduciendo así el consumo de agua y emisiones de CO2. Además, han incorporado materiales de origen natural que, aunque no son reciclados, tienen igualmente un bajo impacto medioambiental, como el lino, cáñamo, fibras celulósicas o algodón orgánico.