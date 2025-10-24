Donostia presume de mucha y muy buena moda Una veintena de comercios y marcas donostiarras presentó sus propuestas para la temporada otoño-invierno en el fashion show celebrado en The Social Hub

The Social Hub volvió a ser escenario de un fashion show que reflejó la extensa variedad y la gran calidad de la moda disponible en la capital guipuzcoana.

Mirari Gómez Viernes, 24 de octubre 2025, 21:09 | Actualizado 21:23h.

No solo de grandes firmas nacionales vive San Sebastián Moda Festival. Una de las características del festival es su inamovible compromiso con el comercio local y así queda acreditado cada edición en su programación, con la jornada vespertina del viernes reservada para dar visibilidad al comercio donostiarra.

The Social Hub volvió a ser escenario de un fashion show que reflejó la extensa variedad y la gran calidad de la moda disponible en la capital guipuzcoana. Promovido por la Concejalía de Economía y Empleo Local del Ayuntamiento de San Sebastián, el desfile puso sobre la pasarela las propuestas para la actual temporada otoño-invierno de un total de 22 comercios y marcas donostiarras. Participaron, en orden alfabético: Barbour, Bóboli, Cchika, D'Closet, Eder Centro de Labores, El Ratón de Getaria, Gant, Giovanna Bittante, Hobe13, JAMS Klub, Karlek, Kirol Moda Benta Berri, L'Elegance D'Agathe, Lainer, Linda, Maiti, Modas Molona, Molona Home, Muchas Telas, Neska-Puska, Olaia Moda y Toni Pons.

Todas ellas demostraron que la moda donostiarra está muy viva y que abarca en sus diferentes barrios propuestas diversas, creativas, versátiles y de calidad para todos los públicos y estilos. Llegada desde Trintxerpe, Piedad Blázquez participó por partida doble con Modas Molona y Molona Home en un «evento muy bonito y bien organizado» con un «fin muy importante: apoyar al comercio local, darnos visibilidad y concienciar, no solo de que somos la luz de la ciudad, sino que representamos el modo de vida y los sueños de muchas familias donostiarras».

Su veteranía en el sector y en el desfile se pudo complementar y enriquecer con otras firmas jóvenes y debutantes como Hobe13, una marca donostiarra de «ropa urbana unisex comprometida con la producción responsable y la durabilidad». Así la definió su cofundador Edorta Ramos, que afrontaba esta nueva experiencia «con muchas ganas» de darse a conocer y agradecido por «tener la oportunidad de participar en un evento tan interesante para dar visibilidad a nuestro trabajo y al del resto de comercios de la ciudad. Este desfile es un sueño». Su carta de presentación fueron prendas y accesorios tanto de su colección de básicos como de su último lanzamiento.

Firmas propias, comercios multimarca, propuestas vintage y de segunda mano, complementos, colores de toda la paleta, materiales de todo tipo... todo esto y mucho más ocurrió en el fashion show de un comercio donostiarra que ya aguarda volver a reunirse en la edición de mayo.

