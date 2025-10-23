Diez años que se celebran entre moda e historia

Álex López Jueves, 23 de octubre 2025, 06:35 | Actualizado 06:41h. Comenta Compartir

San Sebastián Moda Festival llegó el miércoles hasta el corazón de Gipuzkoa, a Bergara más concretamente, para celebrar el décimo aniversario de Laboratorium Museoa en un fashion show que dejó muchos mensajes.

El primero de ellos es ese tesoro que podemos encontrar en forma de museo en Bergara y que muchos guipuzcoanos no han conocido en sus diez años de trayectoria. Laboratorium es un lujo y merece ser visitado, al menos, una vez.

La segunda lectura es que en Gipuzkoa hay muchos municipios que cuidan su comercio textil y Bergara es uno de ellos. Sólo desde esa perspectiva se entiende que 19 comercios y firmas pudieran participar en una pasarela tan original como bonita. De la mano de Bedelkar, la asociación de comerciantes de este municipio, se puso en valor no sólo la moda de Bergara, sino también la importancia del trato y el asesoramiento en el pequeño comercio, su buen gusto y sus ganas de agradar siempre a su clientela en unos tiempos en los que nada es sencillo.

Y, hablando de tiempos, el tercer mensaje puso el foco en la historia de Bergara y en su tradición textil. Bergara fue la cuna de la ciencia en el País Vasco, pero allí también ha tenido mucho peso la industria textil. Floreció a mediados del siglo XIX y esas fábricas producían, sobre todo, ropa de trabajo. De ahí que el color azul sea distintivo de este municipio.

Se quiso buscar un punto de encuentro entre esa tradición y la moda contemporánea y fue, sobre todo, la marca Amarenak la encargada de ello. Oihane Pardo, diseñadora y responsable de la marca, presentó parte de la colección 'Ber-Gara' (podría traducirse como «volveremos a ser»), una propuesta inspirada en aquella ropa de trabajo y creada a partir de los restos de stock de la última fábrica textil histórica de Bergara, Tavex. Sostenibilidad e identidad local son las dos piedras filosofales de una colección que encantó a los allí presentes.

Y no solo gustó, sino que sirvió como nexo unión con el resto de propuestas y con el propio escenario. Bergara ha sido y es moda y todas las firmas y comercios así lo plasmaron. Pero Bergara también en historia y es ciencia y, para ello, nada mejor que Laboratorium para reivindicarlo. El miércoles, por un día, fue una coqueta pasarela, pero los otros 364 días es un interesante museo que nos recuerda que en Gipuzkoa innovación e historia conviven.