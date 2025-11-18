Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El poder de los pequeños cambios: así se renueva tu hogar esta temporada

Descubre cómo los simples detalles transforman la atmósfera de tu casa

Yasmina Hernández

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

En esta época del año, nuestro hogar necesita unos cambios, con la llegada del frío. La clave está en los pequeños detalles, no hay necesidad de redecorar toda la casa, simplemente basta con elegir bien los elementos que hagan que tu hogar respire: calma, comodidad y calidez.

Al final, no se trata de cambiar muebles sino de crear momentos que inviten a quedarse plácidamente en el hogar. Estos son los tres detalles a tener en cuenta:

1. Texturas naturales

Lo que realmente transforma un espacio este otoño son las texturas naturales como: la lana suave o detalles de mimbre. De esta manera, tu hogar se sentirá mucho más acogedor. Unos cojines estratégicos, una manta sobre un sillón, o una alfombra agradable, bastan para aportar a tu hogar ese toque cálido que tanto anhelamos para esta temporada.

2. Iluminación cálida

Otro secreto para que tu hogar se sienta acogedor es la iluminación. Nada de luces frías y brillantes, apuesta por bombillas con tono cálido, lámparas de sobremesa o incluso velas, que llenen la habitación de un brillo tenue. Te aseguramos que se generará una atmósfera íntima y cálida, perfecta para esas tardes largas de manta y películas.

3. Colores tierra

Y por último, no podemos olvidarnos de los colores que representan el otoño. Tonos como el terracota, ocre, beige o verde, son perfectos para aportar esa calidez que deseamos. Para ello, podemos agregar cojines, mantas o jarrones con dichos colores.

Una vez que combines estos tres detalles, estarás lista para disfrutar de un hogar lleno de calma y bienestar, pues cada rincón empezará a transmitir serenidad. No se trata sólo de decoración, sino de crear un refugio donde cada detalle tenga un propósito.

