Luz cálida vs fría para el baño: ¿por cuál optar?

¿No sabes qué tipo de iluminación escoger para tu cuarto de baño? La luz natural siempre es la mejor opción. No obstante, no todos ... los baños cuentan con una ventana que permita el paso de la luz exterior, y por tanto, hay que optar por una buena iluminación artificial.

A continuación te contamos cuál sería la mejor elección según lo que se pretenda conseguir.

Luz cálida: amarilla

Este tipo de iluminación crea un ambiente acogedor y relajante, ideal para momentos de baños largos. Asimismo, resulta más agradable para la vista, ya sea al despertar o a la hora de ir a dormir y aporta un tono más favorecer al rostro cuando nos miramos al espejo.

No obstante, puede alterar los colores por lo que no es recomendable maquillarse (siempre hacerlo con la luz natural) ni afeitarse con este tipo de luz. Por último, da una sensación de menor limpieza en baños pequeños, pues su tono amarillento puede hacer que las superficies blancas o claras parezcan menos brillantes y resalten menos, generando un ambiente apagado.

Luz fría: blanca o azulada

Es indudable que aporta una mayor claridad y sensación de limpieza, es ideal para maquillarse o afeitarse ya que se aprecia cada detalle a la perfección, y además da una sensación de espacio más amplio y moderno.

Sin embargo, puede ser algo molesta nada más despertar o cuando queremos irnos a dormir. Igualmente, no es nada favorecedora ya que envejece visualmente y resalta todas las imperfecciones.

Por tanto, ¿qué tipo de luz es la ideal? Se recomienda combinarlas, es decir, hacer uso de la luz fría sobre el espejo y la luz cálida, en el techo. Existe otra opción donde las luces LED toman el protagonismo, ya que se pueden instalar en el baño adaptando la luz según la hora del día. ¿Por cuál optas tú?