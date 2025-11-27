¿Cristal transparente o serigrafiado?: la mampara perfecta para tu baño

Y. H. Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:26 Comenta Compartir

En los baños actuales, las mamparas de cristal se han convertido en una alternativa muy popular frente a la clásica opción de las cortinas. Un cerramiento moderno, que aporta: comodidad, estilo y funcionalidad.

Pero una de las preguntas que nos suele surgir a la hora de hacernos con una de ellas es: ¿es mejor optar por un cristal totalmente transparente o por una con vidrio serigrafiado? Se trata de una decisión importante, pues influye en la apariencia final del baño. A continuación te ayudamos con este dilema.

Mampara transparente

La estética limpia y moderna que nos proporciona este tipo de mampara es indiscutible. Una de sus grandes ventajas es que aportan amplitud en el baño, haciendo que éste se vea más luminoso y espacioso. De modo que, es ideal para aquellos que son pequeños.

No obstante, el cuidado de la mampara debe ser constante, ya que es frecuente la aparición de manchas de cal sobre este tipo de cristal. Por tanto, siempre después de la ducha, procura limpiar los cristales de la mejor forma posible con el fin de evitar esas tediosas manchas y marcas, que pueden hacer que el baño se vea sucio.

Cristal transparente Salgar

Mampara con serigrafía

Son perfectas para aquellas personas que buscan privacidad durante la ducha, ya que sus zonas opacas mantienen la intimidad, sin restar luz al baño. Asimismo, la cal que puede generarse y los restos de jabón, se puede disimulan muy bien, y esto hace que su limpieza se convierta en una tarea más fácil.

Existen infinidad de diseños para personalizar tu baño, y muchos de ellos mantienen su aspecto intacto con el paso del tiempo (siempre y cuando se limpien con productos no abrasivos). De este modo, puedes disfrutar de una mampara decorativa, resistente y duradera, sin renunciar a un mantenimiento sencillo.

Mampara con mayor intimidad Cristalería Mascarell

¿No sabes cuál elegir? Piensa en el espacio, la privacidad y el mantenimiento que deseas. Así podrás optar por la opción que mejor se adapte a tu baño y a tu día a día.