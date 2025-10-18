¿'Skincare' y deporte? Una «combo» infalible

as a salir a entrenar y vuelves en una hora a casa. Dudas de si deberías desarrollar tu rutina completa de 'skincare' antes o después ... de practicar la actividad deportiva. Sabes que si la realizas antes saldrás hidratada y protegida, pero si optas por el después, esos productos durarán y penetrarán más en la piel.

Dicho esto, ordenemos algunas cuestiones. Si entrenas nada más levantarte de la cama, lo ideal es que te laves el rostro, hagas ejercicio y realices la rutina completa, ya que el sudor eliminará los productos aplicados anteriormente.

En cambio, si pasan varias horas desde que te despiertas hasta que haces deporte, puedes continuar con tu rutina de 'skincare' habitual sin problema alguno. Eso sí, tras entrenar, limpia de nuevo el rostro. Es fundamental rehidratarlo y protegerlo con crema solar, un 2x1 de primera necesidad.

Cabe destacar que antes y después de hacer ejercicio es esencial que tengamos un factor determinante en cuenta: la piel debe estar siempre perfectamente limpia y oxigenada, ya que durante el entrenamiento, el sudor hace que los poros se dilaten para la eliminación de toxinas. Pero, si el rostro no está libre de impurezas, éstas pueden penetrar en la piel y obstruir los conductos, dando lugar a la aparición de los siempre molestos granitos.

Por cierto y digan lo que digan: Bajo ningún concepto se recomienda el uso del maquillaje durante el ejercicio. Este se podría mezclar con el sudor y las bacterias, impidiendo que la piel respire correctamente.

Toma nota

Mientras entrenas es muy común pasarte la mano por la cara para secar el sudor o acomodar el pelo, pero esto puede dar lugar a la aparición de granitos producidos por un taponamiento. Nuestras manos acumulan bacterias y restos de suciedad de las superficies que tocamos y al llevarlas al rostro, esas impurezas se transfieren a la piel. En lugar de emplear las manos, lleva siempre una toalla pequeña y limpia para secarte el sudor (sin frotar) y, a ser posible, de algodón. Después de cada sesión debes cambiarla, ya que usar la misma durante varios días de forma consecutiva puede acumular bacterias, anulando por completo el efecto «limpieza». Estas cuestiones se dan por hecho, pero es importante recordarlas para los más despistados.