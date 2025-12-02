'Skin Fasting': la pausa de belleza que tu piel necesita

Y. H. Martes, 2 de diciembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

El 'Skin Fasting' o 'ayuno de la piel' es una práctica que consiste en reducir, o no utilizar en un tiempo cosméticos, con el fin de que la piel restablezca su equilibrio natural para fortalecer la barrera cutánea, reducir la sensibilidad, equilibrar la producción de grasa, y sobre todo, para observar qué productos son realmente necesarios en nuestra rutina.

Generalmente su duración varía (puedes pasar de 2 días a 2 semanas) en función de la sensibilidad de tu piel, y los objetivos que deseas alcanzar. Descubre los niveles de esta tendencia y decide por cuál te animas:

1. Parcial

Este nivel es el más recomendado, donde se eliminan los productos no esenciales quedándonos únicamente con: el limpiador facial, la crema hidratante y por último, pero no menos importante, el protector solar (esto es indiscutible).

2. Progresivo

Esta fase se caracteriza por suspender durante unos días productos activos, tales como: los ácidos, retinoides y vitamina C. ¿Objetivo? evitar la irritación y permitir la recuperación.

Al detenerlos durante unos días, la piel tiene la oportunidad de restablecer su barrera natural, equilibrar la producción de sebo y reducir la inflamación. Una manera de hacer que tu rostro se recupere y refuerce sus defensas naturales, para que, a la hora de reintroducir estos activos, sean más efectivos y menos agresivos.

3. Total

El nivel más extremo, dirigido a las más atrevidas. Esta fase tiene como obligación no hacer uso de ningún producto (ninguno, has leído bien). Este método puede resultar un poco agresivo, ya que hablamos prácticamente de un 'detox' total.

Consejo de experta: aquellas personas que tengan una piel seca, dermatitis, acné severo o una piel muy reactiva, deben eximirse de hacerlo, para no agravar sus problemas cutáneos. Asimismo, tampoco debería realizarse durante épocas de frío, pues las bajas temperaturas y la baja humedad tienden a resecar y a debilitar la barrera cutánea generando: tirantez, enrojecimiento y sensación de ardor.