Renueva tu piel: el poder del cepillado en seco

Yasmina Hernández Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

¿Estás harta de ver tu piel apagada, con granos y deshidratada? A continuación te contamos una de las técnicas más populares para erradicar estos problemas cutáneos. El 'dry brushing' ayuda a eliminar las células muertas y estimula la circulación. Se realiza entre 2 y 3 días a la semana, y debes ser constante con la limpieza del cepillo para que no se acumulen bacterias.

Estos son los siguientes pasos para hacerlo correctamente y obtener sus consiguientes beneficios:

1. Cepillo correcto

Haz uso de uno con cerdas naturales y firmes (atención: que no sean duras, con esto solo conseguirás que la piel se irrite), y con un mango largo para alcanzar fácilmente la espalda. Esto asegura que la exfoliación sea uniforme en todo el cuerpo.

2. Piel seca

Este factor es muy importante, ya que el cepillo hace su función cuando está seca. Aunque, si tienes la piel muy sensible, te recomendamos que apliques unas gotitas de aceite corporal para hacer más llevadero el proceso.

3. Dirección y presión

Cuando exfolias las piernas el cepillo debe ir desde los tobillos hacia los muslos; Si son los brazos, desde las muñecas hacia los hombros; El abdomen y pecho se realiza con movimientos circulares suaves; Y la espalda, de abajo hacia arriba.

Igualmente, es una técnica indolora, por lo que si notas que te arde o duele debes detenerte inmediatamente. En cambio, si sientes un ligero enrojecimiento temporal, no te alarmes, esto es normal.

4. Ducha

Después de realizar una exfoliación profunda por todo el cuerpo, es hora de: la ducha. De esta manera, se eliminarán completamente las células muertas y los residuos restantes, sintiendo así tu piel más suave.

5. Hidratación

El cepillado elimina la mezcla de sebo y agua que protege la piel. De modo que, hidratando el cuerpo te ayuda a restaurar esa barrera y evitar la sequedad. Además, después de la ducha con la piel limpia tras el cepillado, ésta está más receptiva penetrando en ella los ingredientes activos de las cremas.