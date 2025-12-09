Renovación estacional: caída de cejas y pestañas, y cómo prevenir daños

Y. H. Martes, 9 de diciembre 2025, 07:59 Comenta Compartir

En otoño, no solo se renueva el cabello, sino que también lo hacen las cejas y las pestañas. De modo que, si vemos más caída de lo habitual, no nos alarmemos ya que es un proceso completamente normal y natural.

Durante esta época del año, muchos folículos pilosos entran en fase de reposo y se desprenden para dejar paso a pelos nuevos. De ahí que notemos una caída algo más evidente durante unas semanas.

A continuación te damos unos consejos para evitar un aumento de esa caída. Mientras no aparezcan zonas sin vello, picor o inflamación, esta renovación estacional forma parte del proceso habitual del crecimiento del pelo.

1. Frotar los ojos

¡Evita esta costumbre! De lo contrario, hacerlo de forma repetida causará que las pestañas se desprendan con mayor facilidad debido al roce constante. Asimismo, puede favorecer a pequeñas irritaciones y facilitar que los gérmenes se introduzcan en la zona ocular.

Por lo tanto, si sientes que te pica el ojo o estás incómoda, haz uso de lágrimas artificiales para limpiar e hidratar la zona sin la necesidad de frotar.

2. Desmaquíllate (con suavidad)

Olvídate de utilizar cualquier producto para la zona de los ojos. Se trata de una zona muy delicada, por lo que si no la tratamos como es debido experimentarás: irritación, picores y otros síntomas. ¿Qué utilizar? Limpiadores bifásicos, que combinan una parte acuosa con otra oleosa. Su fusión disuelve los agentes más resistentes sin necesidad de frotar.

3. Sérums

Para reforzar las pestañas y las cejas, lo ideal es hacer uso de sérums que estén validados por especialistas (sin contener sustancias hormonales). Muchos de ellos combinan componentes que favorecen a la salud del folículo. ¿Cómo emplearlo? En las pestañas, se aplica por la noche sobre la piel limpia a modo de delineador. Y, en las cejas, en las zonas donde consideres que hay poca densidad. Sé constante y descubrirás cambios notables en cuestión de días. ¡Pruébalos!