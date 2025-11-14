Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cambios en tu skincare Pinterest
Gipuzkoa de Moda

Tu piel evoluciona, y tu rutina también: aprende a escucharla

Descubre qué ocurre cuando tu piel se adapta a nuevos productos y cómo identificar los primeros signos de mejora

Yasmina Hernández

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:36

Comenta

Llevas años haciéndote el mismo 'skincare', y eres consciente de que a medida que pasa el tiempo, tu piel cambia y necesita nuevos productos adecuándose a las nuevas necesidades, ya que poco a poco, la piel va envejeciendo.

Aun así, existe el temor de probar productos nuevos, ¿verdad? Nadie quiere irritar su piel. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando comenzamos una rutina diferente? Te lo contamos:

Cambios a experimentar

Al introducir nuevos productos, tu piel atraviesa un periodo de adaptación. Durante ese tiempo, es completamente normal notar pequeños cambios relacionados con la sequedad, enrojecimiento o algunos granitos. Pero…¡no te alarmes! Esta etapa, conocida como: fase de depuración, es temporal y forma parte del proceso.

Con el uso constante de los nuevos productos, tu piel comenzará a equilibrarse y a revelar sus verdaderos beneficios, porque recordemos: no hay resultados inmediatos, la clave está en la paciencia y constancia.

¿Resultados en tu piel?

Una vez pasado este proceso de adaptación, cómo saber realmente si tu nueva rutina te está funcionando. Algunas señales positivas son la hidratación visible, donde la piel luce más fresca, suave y con menos sensación de tirantez; Una textura más lisa al tacto, sintiendo la piel más flexible; Tono equilibrado, donde las manchas y enrojecimiento comienzan a atenuarse; Menos imperfecciones (lo que todas anhelamos), lo brotes se reducen, los poros se encuentran más limpios, en general una piel luminosa.

Consejo de experta: de la noche a la mañana no se darán cambios totalmente visibles, éstos se darán si eres constante con los productos. Si observas cambios positivos, tu rutina va por muy buen camino, y desde aquí te animamos a seguir con ello.

