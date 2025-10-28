El perfilador que elevará por completo tu 'lip combo'

Yasmina Hernández Martes, 28 de octubre 2025, 09:23 Comenta Compartir

El 'lip combo' se ha vuelto en uno de nuestros imprescindibles para el día a día. Lo cierto es que, en muchas ocasiones no dura tanto como nos gustaría y el retoque suele ser necesario. Pero, ¿y si te dijera que hay un rotulador que perfila con la precisión de un profesional, que realza tus labios sin perder intensidad y que además se mantiene impecable hasta 24 horas seguidas?

Seguramente se convierta en tu herramienta favorita para maquillar tus labios y no la querrás soltar gracias a: su forma de realzar la forma de tus labios, por la intensidad del color y por su duración. Un lujo a tu entera disposición.

¿Qué debes conocer?

No es más que una especie de tinte semipermanente en formato rotulador. Funciona igual que un perfilador normal pero, su textura líquida se seca rápidamente por lo que te recomendamos que, en caso de querer difuminar para darle más naturalidad, lo hagas sin pensárselo demasiado.

Asimismo, debe aplicarse sobre el labio limpio para obtener ese efecto potente y de larga duración. Aunque si deseas hidratarlos debes hacerlo previamente, y a la hora de aplicarlo retirar cualquier exceso para que cumpla su función.

Para mantenerlos en perfectas condiciones, lo ideal es guardárlos en posición vertical con la punta hacia abajo y bien cerrados. No queremos que la tinta se seque o que pierda las propiedades que hacen que nuestros labios se vean perfectos.

Delineador rojo intenso Kiko Milano

Consejo de experta: juega con distintos tonos para generar volumen en tu labio. Por ejemplo, puedes hacer uso de un color más oscuro para delinear y en el centro hacer uso de uno más claro y, a toquecitos antes de que se seque, degradarlo con la yema de los dedos. De esta manera, conseguirás un 'lip combo' ideal que te durará todo el día sin necesidad de retocar.

Igualmente, si consideras que le falta un poco de luz, apórtales jugosidad aplicando 'gloss'. Un resultado brillante que destacará por su elegancia y que captará todas las miradas. ¿Te animas a probarlo?